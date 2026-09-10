Ποια funds «κοιτάζουν» Αθήνα - Το καθεστώς non-dom και τα χρήματα που διαχειρίζονται

Μετά τις Rokos Capital Management και Millennium Management, τουλάχιστον ένα ακόμα hedge fund του εξωτερικού φέρεται να… κοιτάζει έντονα προς Ελλάδα.

Μετά τις Rokos Capital Management και Millennium Management, τουλάχιστον ένα ακόμα hedge fund του εξωτερικού φέρεται να… κοιτάζει έντονα προς Ελλάδα. Δημοσίευμα του Bloomberg φέρει τη Verition Fund Management να διερευνά, σε αρχικό στάδιο, το ενδεχόμενο να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Για να γίνει αντιληπτό το εκτόπισμά τους, το άθροισμα των κεφαλαίων που διαχειρίζονται τα τρία funds (Millennium, Rokos και Verition) αγγίζει τα 134 δισ. δολάρια. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίώς ότι τα χρήματα αυτά θα μεταφερθούν ή θα επενδυθούν στην Ελλάδα. Η παρουσία, όμως, γραφείων και στελεχών οργανισμών τέτοιου μεγέθους ενισχύει τη θέση της Αθήνας στον παγκόσμιο χάρτη της διαχείρισης κεφαλαίων και μπορεί να προσελκύσει περισσότερα funds.

Εξάλλου, άλλες πληροφορίες ανεβάζουν σε τουλάχιστον 6 τον αριθμό των funds που αυτή την περίοδο έχουν βάλει την Αθήνα μεταξύ των πιθανών προορισμών για μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας.

Το ελληνικό non-dom

Η κινητικότητα αυτή δείχνει ότι το ελληνικό φορολογικό καθεστώς non-dom αποδεικνύεται ελκυστικό, ως προς την προσέλκυση εύπορων ιδρυτών hedge funds, κυρίως από το Λονδίνο, αλλά και ανταγωνιστικό έναντι άλλων χωρών που επιδιώκουν ακριβώς το ίδιο.

Για να ενταχθεί κάποιος στο συγκεκριμένο καθεστώς θα πρέπει να επενδύσει στην Ελλάδα τουλάχιστον 500.000 ευρώ, άμεσα ή έμμεσα, μέσω εταιρείας στην οποία κατέχει την πλειοψηφία. Θα πρέπει επίσης να ολοκληρώσει την επένδυση μέσα σε τρία χρόνια από την υποβολή της σχετικής αίτησης, και να μην υπήρξε φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για επτά από τα οκτώ προηγούμενα χρόνια. Η υπαγωγή στο καθεστώς non-dom μπορεί να διαρκέσει έως 15 χρόνια.

Αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς non-dom μπορούν να υποβάλουν και όσοι διαθέτουν ελληνική Golden Visa, την οποία έχουν αποκτήσει μέσω επένδυσης σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα.

Μεταφέροντας τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, οι δικαιούχοι ωφελούνται από:

Ετήσιο κατ’ αποκοπή φόρο 100.000 ευρώ για το παγκόσμιο εισόδημά τους που αποκτάται εκτός Ελλάδας

Ετήσιο κατ’ αποκοπή φόρο 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειάς τους

Απαλλαγή από την υποχρέωση δήλωσης του εισοδήματος που αποκτάται εκτός Ελλάδας, αλλά και από τον φόρο κληρονομιάς και δωρεάς για περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται εκτός Ελλάδας

Πλήρη εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών.

Τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα έως και τις 2 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς είτε για το έτος της εγκατάστασής τους είτε για το επόμενο έτος. Όσα φυσικά πρόσωπα μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία μετά τις 2 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής για το επόμενο έτος. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα που εκκρεμούν θα κατατεθούν έως τις 31 Οκτωβρίου του αντίστοιχου φορολογικού έτους.

Γιατί στην Ελλάδα

Οι αλλαγές στη φορολογία των εύπορων κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου και η κατάργηση του παλαιού καθεστώτος non-dom ενισχύουν την κινητικότητα κεφαλαίων και στελεχών. Η Ελλάδα ανταγωνίζεται πλέον προορισμούς όπως η Ιταλία, η Ελβετία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η ελκυστικότητα της Ελλάδας δεν περιορίζεται στον ετήσιο κατ’ αποκοπή φόρο των 100.000 ευρώ. Για τους ιδρυτές hedge funds και τα υψηλόβαθμα στελέχη τους, η επιλογή φορολογικής κατοικίας εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως η σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου, η ασφάλεια, η ποιότητα ζωής, οι διεθνείς συνδέσεις και η εύκολη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές. Η Αθήνα συνδυάζει τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη με την ελεύθερη μετακίνηση στη Ζώνη Σένγκεν, ενώ βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά κέντρα της Ευρώπης. Στην εξίσωση μπαίνουν επίσης το κλίμα, το κόστος και η ποιότητα ζωής, καθώς και η δυνατότητα απόκτησης άδειας διαμονής μέσω του προγράμματος Golden Visa.

Στο μεταξύ, στην Ελλάδα διαμορφώνεται σταδιακά και ένα δίκτυο υπηρεσιών γύρω από αυτούς τους επενδυτές. Ελληνικές τράπεζες προσφέρουν ήδη εξειδικευμένη εξυπηρέτηση για δικαιούχους non-dom και Golden Visa, μαζί με ασφαλιστικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες. Η υποδομή αυτή διευκολύνει όχι μόνο τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας, αλλά και την πρακτική εγκατάσταση των ίδιων και των οικογενειών τους.

Βεβαίως, η Αθήνα απέχει ακόμη πολύ από το να ανταγωνιστεί το χρηματοοικονομικό οικοσύστημα του Λονδίνου, όμως η εγκατάσταση ιδρυτών, διαχειριστών χαρτοφυλακίου και μικρότερων ομάδων μπορεί να δημιουργήσει σταδιακά ένα κρίσιμο μέγεθος, καθώς κάθε «ηχηρή» άφιξη στρώνει το… έδαφος για την επόμενη.