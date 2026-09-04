Νέο υψηλό 17ετίας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Πάνω από τις 2.700 μονάδες, για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009, έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap οι Lamda Development και Helleniq Energy.

Με μικρά κέρδη, αλλά πάνω από τις 2.700 μονάδες -για πρώτη φορά από τις αρχές Νοεμβρίου του 2009- ολοκλήρωσε την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε θετικό έδαφος σε όλη σχεδόν τη διάρκεια των συναλλαγών και, παρά το γεγονός ότι λίγο μετά τις 16:00 βρέθηκε να υποχωρεί σε χαμηλό ημέρας, ανέκτησε θετικό πρόσημο για να κλείσει ενισχυμένος 0,37% στις 2.701,38 μονάδες.

Η κίνηση της αγοράς αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς ήρθε μετά από τρία διαδοχικά πτωτικά κλεισίματα στην έναρξη της εβδομάδας, ωστόσο οι αγοραστές επανήλθαν άμεσα. Με το +1,62% της Πέμπτης και τη σημερινή άνοδο, ο ΓΔ κατάφερε να ολοκληρώσει την εβδομάδα με συνολικά κέρδη 0,80%.

Ήδη από τα τέλη Αυγούστου ο ΓΔ είχε δείξει έτοιμος να διαφύγει ανοδικά από την πολυήμερη συσσώρευση γύρω από τις 2.600-2.645 μονάδες. Η πρώτη προσέγγιση των 2.700 μονάδων στις 27 Αυγούστου είχε προκαλέσει κατοχύρωση κερδών, ενώ και η έναρξη του Σεπτεμβρίου έφερε νέα υποχώρηση. Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, οι πιέσεις απορροφήθηκαν χωρίς ο Δείκτης να επιστρέψει στη ζώνη της προηγούμενης συσσώρευσης.

Το σημερινό κλείσιμο δείχνει ότι η ανοδική κίνηση διατηρεί τη δυναμική της, και οι 2.700 μονάδες μετατρέπονται έτσι από άμεσο στόχο σε ένα πρώτο επίπεδο που καλείται πλέον να κατοχυρώσει η αγορά.

Εκτός συνόρων, το ενδιαφέρον στράφηκε στα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία αποδείχθηκαν πολύ καλύτερα των εκτιμήσεων, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η αγορά παραμένει ουσιαστικά διχασμένη για το τι θα αποφασίσει η Fed στη συνεδρίασή της σε δύο εβδομάδες, κι ενώ ξεκινά από αύριο η λεγόμενη blackout period, κατά την οποία οι αξιωματούχοι της Fed περιορίζουν τις δημόσιες τοποθετήσεις τους για τη νομισματική πολιτική πριν από τη συνεδρίαση.

Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν πάντως ότι το σημερινό report για την αγορά εργασίας ενισχύει τις προσδοκίες της αγοράς για αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων, αλλά σημαντικό ρόλο στην τελική απόφαση θα παίξουν και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της επόμενης Παρασκευής.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν συγκρατημένα, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να ενισχύεται 0,39%, ενώ ο CAC στο Παρίσι και ο βρετανικός FTSE100 σημείωναν οριακές απώλειες.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύθηκε 0,76% στις 3.211,29 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Τρ. Πειραιώς, ενισχυμένη 1,44% στα 10,60 ευρώ, και ακολούθησαν η Τράπεζα Κύπρου (+1,25%), η Eurobank (+1,20%) και η Εθνική (+1,01%). Αμετάβλητη στα 11,90 ευρώ έκλεισε η Optima Bank. Στον αντίποδα, πτωτικά κινήθηκαν οι Alpha Bank (-1,22%) και CrediaBank (-0,80%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1, με 49 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 53 σε αρνητικό και 49 αμετάβλητους.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 262,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 20,56 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, πέραν των τραπεζών, τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Lamda Development, ενισχυμένη 2,95% στα 6,80 ευρώ, ακολούθησε η Helleniq Energy (+2,05%) στα 15,92 ευρώ, και με άνοδο άνω του 1% οι Cenergy (+1,13%), Jumbo (+1,05%) και Τιτάν (+1,02%). Σε θετικό έδαφος έκλεισαν επίσης οι μετοχές των Aktor (+0,97%), ΔΑΑ (+0,68%), ElvalHalcor (+0,67%), ΕΥΔΑΠ (+0,66%), Motor Oil (+0,56%), Metlen (+0,17%) και ΟΤΕ (+0,10%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Allwyn (-1,10%) και ακολούθησαν οι Coca-Cola HBC (-0,94%), Viohalco (-0,57%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,27%), ΔΕΗ (-0,25%) και Aegean (-0,25%).