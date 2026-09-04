Παπαθανάσης: «Το RRF απέδειξε την ικανότητα της χώρας να υλοποιεί απαιτητικά προγράμματα»

Όπως σημείωσε, το νέο πλαίσιο θα έχει τα χαρακτηριστικά του Ταμείου Ανάκαμψης, θα βασίζεται στις επιδόσεις (performance-based).

«Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφήνει πίσω του έργα και μεταρρυθμίσεις με πραγματικό και μόνιμο αποτύπωμα στη λειτουργία του κράτους, στις υποδομές και στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και μια μεγάλη παρακαταθήκη για το μέλλον. Παρακαταθήκη που έχει ως δομικά στοιχεία τη γνώση, την εμπειρία, την αποτελεσματικότητα και τη δύναμη που απέκτησε η χώρα μέσα από τη σωστή και έγκαιρη διαχείριση του μεγαλύτερου και πιο απαιτητικού χρηματοδοτικού και επενδυτικού εργαλείου στην πρόσφατη ιστορία της Ευρώπης.

Αυτή η παρακαταθήκη, που θέτει τις βάσεις για το αύριο, έρχεται να προστεθεί στο DNA των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο οποίο βρίσκεται η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, η μείωση των φόρων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αύξηση των εισοδημάτων, η μετατροπή των εθνικών και ευρωπαϊκών προθεσμιών σε έμπρακτη και μετρήσιμη υλοποίηση εθνικών στόχων. Είναι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που δημιουργούν τον εθνικό πλούτο, ο οποίος, με τη σειρά του, μετουσιώνεται σε ισχύ για την Ελλάδα, σε στήριξη για τους πιο ευάλωτους. Είναι η ισχυρή οικονομία που επιτρέπει το μέρισμα της ανάπτυξης να συνεχίζει σταθερά και σε μόνιμη βάση να στηρίζει την κοινωνία, να βοηθά τους νέους να δημιουργούν στον τόπο τους, να μειώνει την ανεργία σε μονοψήφια ποσοστά, κοντά στα ιστορικά χαμηλά».

Αυτό τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης κατά τις παρεμβάσεις του στο 3ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ημερησίας» με τίτλο «Η Ελλάδα του Αύριο-Redefining Growth in Southeastern Europe» και στο The 6th Thessaloniki Metropolitan Summit του Economist -PowerGame.gr, με τίτλο «Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης: Χρηματοδοτώντας το επόμενο κεφάλαιο επενδύσεων και ανάπτυξης της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», που διεξάγονται στη Θεσσαλονίκη στο περιθώριο της ΔΕΘ.

«Η Ελλάδα δεν φοβάται τις μεταρρυθμίσεις, η Ελλάδα θέλει την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Η Ευρώπη πρέπει να εξετάσει πως μπορεί να το πετύχει χωρίς να μειώσει τους πόρους για την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η ενιαία αγορά χρειάζεται τη οικονομική σύγκλιση, η οικονομική σύγκλιση χρειάζεται την περιφερειακή σύγκλιση και την Πολιτική Συνοχής. Χωρίς συνοχή και χρηματοδότηση δεν μπορούμε να μιλούμε για ενοποιημένη Ευρώπη», ήταν το μήνυμα του κ. Παπαθανάση.

Ταυτόχρονα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, για ακόμα μια φορά, αποδόμησε τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης, υπενθυμίζοντας ότι οι απεντάξεις έργων από το «Ελλάδα 2.0» επ’ ουδενί σημαίνουν ότι τα έργα αυτά δεν θα γίνουν, ότι ευρωπαϊκοί πόροι χάθηκαν. Μέσα από τις προβλεπόμενες από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο αναθεωρήσεις των αρχικών προβλέψεων του προγράμματος, πετύχαμε να ενταχθούν περισσότερες προληπτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του Προλαμβάνω, περισσότερα ηλεκτρικά λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, περισσότεροι διαδραστικοί πίνακες στα δημόσια σχολεία, περισσότερες ανακαινίσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, προγράμματα αντιμετώπισης του Στεγαστικού, όπως το Σπίτι μου ΙΙ, αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών όπως ο Daniel.

Η Ελλάδα, παρά τη διεθνή συγκυρία και τις αναταράξεις που προκαλούν οι εν εξελίξει συγκρούσεις στην ευρύτερη γειτονιά μας, αλλά και μηδενιστικές αιτιάσεις που διατυπώνονται στο δημόσιο διάλογο, αποτελεί πυλώνα πολιτικής σταθερότητας και ανάπτυξης, όπως αποδεικνύουν και οι συνεχιζόμενες επενδύσεις που γίνονται στη χώρα, τόσο από ελληνικές όσο και από ξένες εταιρείες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει εξασφαλίσει ότι η αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας θα επιταχυνθεί μέσα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Συγκεκριμένα, αναμένεται ότι η οικονομία και η κοινωνία θα ενισχυθούν περαιτέρω, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, το οποίο θα κινητοποιήσει επενδύσεις 23 δις ευρώ, δηλαδή 13 δις ευρώ περισσότερα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2021-2025. Επίσης, πόροι άνω των 8 δις ευρώ προέρχονται από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Ταμείο Απανθρακοποίησης.

Απομένουν κονδύλια 19 δις ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Ενώ, για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2026-2030, η χώρα θα διαπραγματευτεί πόρους άνω των 49 δις ευρώ, με ότι αυτό συνεπάγεται για το ποιος θα κρατά το τιμόνι την επόμενη μέρα, καθώς, αυτή η διαπραγμάτευση πιθανώς, θα εξελιχθεί κατά την Ελληνική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ποιος Πρωθυπουργός θα κλείσει αυτό το τεράστιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προς όφελος των Ελληνίδων και των Ελλήνων», αναρωτήθηκε με νόημα ο κ. Παπαθανάσης.

