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Η Ρωσία προσφεύγει στον ICAO κατά των ουκρανικών προειδοποιήσεων για τον ρωσικό εναέριο χώρο

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Η Ρωσία προσφεύγει στον ICAO κατά των ουκρανικών προειδοποιήσεων για τον ρωσικό εναέριο χώρο
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Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι υπέβαλε έντονη διαμαρτυρία στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) σχετικά με τις προειδοποιήσεις της Ουκρανίας.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι υπέβαλε έντονη διαμαρτυρία στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) σχετικά με τις προειδοποιήσεις της Ουκρανίας ότι η παρουσία ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει καταστήσει τον ρωσικό εναέριο χώρο υπερβολικά επικίνδυνο για να τον χρησιμοποιούν οι αεροπορικές εταιρείες.

Αυτές «δεν έχουν νομική ισχύ, παραποιούν την πραγματική κατάσταση και παραπλανούν τους χρήστες του ρωσικού εναέριου χώρου», αναφέρει το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ρωσία
Ουκρανία
Πόλεμος
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