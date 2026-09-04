Βανς: Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν δεν είναι πόλεμος

Υποστήριξε επίσης ότι η κατάσταση στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ έχει «σχεδόν» επανέλθει στην ομαλότητα.

Ο Τζέι Ντι Βανς έκρινε χθες ότι η σύγκρουση με το Ιράν, η οποία προκαλεί εντεινόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, καθώς πλησιάζουν κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, δεν είναι «πόλεμος», ενώ υποστήριξε επίσης ότι η κατάσταση στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ έχει «σχεδόν» επανέλθει στην ομαλότητα.

Την ώρα που, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακηρύξει τη νίκη των ΗΠΑ και το τέλος της ένοπλης σύρραξης, ο αντιπρόεδρός του προσπάθησε να υποβαθμίσει την πρόσφατη νέα αναζωπύρωση των εχθροπραξιών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

«Δεν θα το έλεγα πόλεμο αυτό. Αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών», δήλωσε ο κ. Βανς, παρότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν κύματα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν δυο φορές τις τελευταίες ημέρες.

Μια από τις αμερικανικές επιθέσεις, που η Τεχεράνη ορκίστηκε πως θα εκδικηθεί, σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους εν μέσω γάμου.

«Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν κάνουν στ’ αλήθεια αξιόπιστο απολογισμό του τι έχει συμβεί στη σύγκρουση μέχρι τώρα, επομένως αντιμετωπίζω με μεγάλο σκεπτικισμό το ζήτημα αυτό», είπε ο Τζέι Ντι Βανς ερωτηθείς για το συγκεκριμένο πλήγμα, προσθέτοντας μολαταύτα ότι οι ΗΠΑ διενεργούν «έρευνα σε βάθος».

Ο 42χρονος ρεπουμπλικάνος εξάλλου αρνήθηκε να πει πότε αναμένει το τέλος των εχθροπραξιών -- όταν εξαπέλυε τον πόλεμο μαζί με το Ισραήλ, πριν από έξι μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόταν σε μερικές εβδομάδες το πολύ.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει εδώ και μερικές ημέρες στο ότι οι διελεύσεις πλοίων έχουν αυξηθεί, κατ’ αυτήν, στο στενό του Ορμούζ, κι ο κ. Βανς το επανέλαβε χθες.

«Αν γυρίσετε τρεις μήνες πίσω, πόσο πετρέλαιο και αέριο έβγαιναν από το στενό του Ορμούζ» εν μέσω «ιρανικών απειλών; Σχεδόν καθόλου».

«Τώρα, έχουμε σχεδόν επιστρέψει στην κατάσταση πριν από τη σύγκρουση», δήλωσε ο αμερικανός αντιπρόεδρος. «Έχουμε μεγάλο έλεγχο στο στενό του Ορμούζ. Φροντίζουμε να περνάνε 30, 40 πλοία κάθε νύχτα», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο βρετανικό συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο GB News που μεταδόθηκε χθες.

Ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ από την πλευρά του αναφέρθηκε σε 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που πέρασαν από το στενό, ενώ ο κ. Τραμπ μοιράστηκε μέσω Truth Social γράφημα που κάνει λόγο για 18 εκατ. βαρέλια την ημέρα, επίπεδο σχεδόν ίσο με τα 20 εκατ. βαρέλια που πέρναγαν καθημερινά από τη θαλάσσια οδό προπολεμικά.

Η κίνηση των πλοίων που μεταφέρουν πρώτες ύλες --υδρογονάνθρακες, λιπάσματα, ορυκτά-- μειώθηκε σε κατά μέσον όρο δέκα διελεύσεις την ημέρα αφότου η Τεχεράνη έκλεισε το στενό, την 1η Μαρτίου, έναντι 95 κατά μ.ό. τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα της πλατφόρμας παρακολούθησης της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας Kpler.

Η υπογραφή κατ’ αρχήν συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης στα μέσα Ιουνίου, η οποία στη θεωρία άνοιγε τον δρόμο για συνομιλίες προκειμένου να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος, επέτρεψε προσωρινά να γίνονται κάπου 36 διελεύσεις πλοίων την ημέρα· αλλά μειώθηκαν ξανά σε περίπου 15 μεσούσης της αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών από την 8η Ιουλίου ως την 22η Αυγούστου.

Από την 8η Ιουλίου, τα δυο τρίτα των διελεύσεων γίνονται από πλοία-«φαντάσματα», ενώ το ποσοστό αυτό ήταν κατώτερο του 1% προπολεμικά, κατά την Kpler. Με τον όρο αυτόν αναφέρεται σε πλοία που κινούνται και προς τις δυο κατευθύνσεις στο Ορμούζ, αλλά τα ακριβή δρομολόγιά τους είναι αδύνατο να επιβεβαιωθούν, ελλείψει επαρκών δεδομένων (λόγω απενεργοποίησης συσκευών μετάδοσης γεωγραφικής θέσης, παρεμβολών, απουσίας δορυφορικών εικόνων κ.λπ.).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ