Η φον ντερ Λάιεν θα ανακοινώσει χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ στη Γροιλανδία

Νέα χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. ευρώ προς τη Γροιλανδία αναμένεται να ανακοινώσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την επίσκεψή της στην πρωτεύουσα Νούουκ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Νέα χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. ευρώ προς τη Γροιλανδία αναμένεται να ανακοινώσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την επίσκεψή της στην πρωτεύουσα Νούουκ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Το πακέτο χρηματοδότησης θα αφορά την περίοδο 2026-2027 και, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους με γνώση του προγράμματος της επίσκεψης, αναμένεται να παρουσιαστεί την Κυριακή.