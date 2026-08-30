Θετικό το καλοκαιρινό «ταμείο» για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Αυξημένη η ζήτηση για Ιούλιο - Αύγουστο - Η Ελλάδα αυξάνει τιμές ταχύτερα από την Ευρώπη - Οι καύσωνες φέρνουν αλλαγές στις ταξιδιωτικές συνήθειες

Θετικό πρόσημο αναμένεται να έχει το φετινό καλοκαιρινό «ταμείο» των βραχυχρόνιων μισθώσεων, καθώς η ζήτηση παραμένει ανθεκτική και οι κρατήσεις των δύο πιο ισχυρών μηνών της τουριστικής περιόδου συνεχίζουν να ενισχύονται. Την ίδια στιγμή μάλιστα οι Έλληνες οικοδεσπότες διένυσαν την κορύφωση της τουριστικής περιόδου με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ως προς την τιμολογιακή τους πολιτική, αξιοποιώντας τη διατήρηση της ζήτησης για να αυξήσουν τις αποδόσεις των καταλυμάτων τους.

Αυξημένη η ζήτηση για Αύγουστο

Το παραπάνω προκύπτει από τα στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας αναλύσεων βραχυχρόνιων μισθώσεων AirDNA, σύμφωνα με τα οποία για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο η ζήτηση εμφανίζεται αυξημένη κατά 4,9%, η πληρότητα κινείται οριακά υψηλότερα (+0,7%), ενώ οι μέσες τιμές διανυκτέρευσης (ADR) διαμορφώνονται ήδη 17,8% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι.

Η θετική εικόνα του καλοκαιριού είχε αρχίσει να διαμορφώνεται ήδη από τον Ιούνιο. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή επισκόπηση της AirDNA μάλιστα η χώρα μας το εφετινό καλοκαίρι περιλαμβάνεται στις αγορές που ξεχωρίζουν στην Ευρώπη, καθώς η περιορισμένη προσφορά καταλυμάτων και η ισχυρή τιμολογιακή πολιτική των ιδιοκτητών αντισταθμίζουν τη μικρή κάμψη της ζήτησης.

Για την ακρίβεια τον Ιούλιο, οι διαθέσιμες καταχωρήσεις μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία που καταγράφηκε από την αρχή του έτους. Ωστόσο, ο ρυθμός της υποχώρησης έχει επιβραδυνθεί σημαντικά – από περίπου 6% τον Ιανουάριο στο 2,5% τον Ιούνιο και 2% τον Ιούλιο – εξέλιξη που, σύμφωνα με την AirDNA, υποδηλώνει ότι η αγορά σταθεροποιείται μετά τον αρχικό αντίκτυπο των ρυθμίσεων που τέθηκαν σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025.

Την ίδια στιγμή, τον Ιούνιο η ζήτηση υποχώρησε κατά 2,1% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, εξέλιξη που συνδέεται άρρηκτα με την υψηλή βάση σύγκρισης που είχε διαμορφωθεί το 2025 αλλά και με την άνοδο του κόστους μετακινήσεων λόγω πολέμου στο Ιράν. Παρά την κάμψη βέβαια, η πληρότητα διατηρήθηκε ουσιαστικά αμετάβλητη στο 64,5%, στοιχείο που δείχνει ότι η αγορά εξακολουθεί να διατηρεί τις ισορροπίες της.

Αντίστοιχα τον Ιούλιο η ζήτηση αυξήθηκε με τις διανυκτερεύσεις να ενισχύονται κατά 1,9%, φτάνοντας τα 2,68 εκατομμύρια. Δεδομένων των λιγότερων διαθέσιμων καταλυμάτων μάλιστα, η μέση πληρότητα αυξήθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, στο 71,3%.

Η άνοδος βέβαια δεν ήταν ίδια σε όλους τους τύπους των καταλυμάτων, με τα luxury καταλύματα να βρίσκονται σε ευνοϊκότερη θέση, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση στην πληρότητα ( + 4,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025). Ακολούθησαν τα καταλύματα ανώτερης κατηγορίας, με την πληρότητα να διαμορφώνεται στο 56,4%, καταγράφοντας άνοδο 4 ποσοστιαίων μονάδων. Όσο για τα budget καταλύματα συνέχισαν να εμφανίζουν συνολικά την υψηλότερη πληρότητα (59,2%), με την άνοδο όμως να φτάνει μόλις στο 0,5% σε ετήσια βάση.

Η Ελλάδα αυξάνει τιμές ταχύτερα από την Ευρώπη

Εκεί όπου διαφοροποιείται περισσότερο η ελληνική αγορά είναι στις τιμές. Η μέση ημερήσια τιμή διανυκτέρευσης (ADR) αυξήθηκε κατά 12,2%, φτάνοντας τα 178,8 ευρώ, έναντι ανόδου 7,5% στην Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, το έσοδο ανά διαθέσιμο κατάλυμα (RevPAR) ενισχύθηκε κατά 11%, στα 115,4 ευρώ. Με άλλα λόγια, οι ιδιοκτήτες στην Ελλάδα καταφέρνουν να διατηρούν ή και να βελτιώνουν τις αποδόσεις τους, όχι μέσω αύξησης της προσφοράς ή της πληρότητας, αλλά κυρίως μέσω υψηλότερων τιμών.

Αντίστοιχα και τον Ιούλιο καταγράφηκε μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη, με το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο να αυξάνει κατά 14,3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 142,8 ευρώ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εικόνα ήταν πιο συγκρατημένη. Οι διαθέσιμες καταχωρήσεις αυξήθηκαν κατά 1,3%, όμως η ζήτηση μειώθηκε κατά 3,3%, η πληρότητα υποχώρησε από 61,9% σε 60,3%, ενώ η αύξηση των τιμών κατά 7,5% οδήγησε σε άνοδο του RevPAR κατά 4,8%. Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η ελληνική αγορά εμφανίζει μικρότερη προσφορά, σταθερή πληρότητα και αισθητά υψηλότερη αύξηση τιμών, δείχνοντας ότι η ανάπτυξη προέρχεται πλέον περισσότερο από την αξία κάθε διανυκτέρευσης παρά από τη διεύρυνση του αριθμού των διαθέσιμων καταλυμάτων.

Οι καύσωνες φέρνουν αλλαγές στις ταξιδιωτικές συνήθειες

Οι προαναφερθείσες θετικές εκτιμήσεις μένουν να αποτιμηθούν. Σε κάθε περίπτωση βέβαια η συνέχεια δεν είναι χωρίς αγκάθια, με την AirDNA να επισημαίνει μια ενδιαφέρουσα μεταβολή στον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη. Τα ολοένα συχνότερα κύματα καύσωνα οδηγούν περισσότερους ταξιδιώτες προς βορειότερους προορισμούς, με τις κρατήσεις για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στις σκανδιναβικές και βόρειες ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται 14%-21% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Αντίθετα, παραδοσιακοί μεσογειακοί προορισμοί, όπως η Ισπανία και η Κροατία, εμφανίζουν πιο ήπια δυναμική στις νέες κρατήσεις.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα καταφέρνει, τουλάχιστον προς ώρας, να διατηρεί σταθερή την πληρότητά της και ταυτόχρονα να αυξάνει σημαντικά τις τιμές, στοιχείο που, σύμφωνα με την AirDNA, αντανακλά τη διαχρονική ανθεκτικότητα της ζήτησης για τον ελληνικό προορισμό και την ισχυρή θέση που εξακολουθεί να κατέχει στην ευρωπαϊκή αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων.