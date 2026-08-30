Τραμπ: Θα αναπληρώσουμε τα στρατηγικά μας αποθέματα με πετρέλαιο Βενεζουέλας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσινγκτον και το Καράκας.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τον έλεγχο που απέκτησαν πρόσφατα επί δισεκατομμυρίων βαρελιών βενεζουελάνικου αργού πετρελαίου, προκειμένου να αναπληρώσουν τα εξαντλημένα στρατηγικά αποθέματα της χώρας, όπως δήλωσε την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Ένα από τα πράγματα που πρόκειται να κάνω με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι να γεμίσω τα Στρατηγικά Εθνικά Αποθέματα», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, κατηγορώντας τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, ότι άδειασε τα αποθέματα.

«Η διαδικασία πλήρους αναπλήρωσης θα ξεκινήσει πολύ σύντομα και αποτελεί ένα δώρο από τη Βενεζουέλα προς τον λαό των ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Το αμερικανικό Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου (SPR), συνολικής χωρητικότητας άνω των 700 εκατ. βαρελιών, διαθέτει σήμερα 289,7 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, δηλαδή περίπου το 40% της δυναμικότητάς του, έπειτα από τις μεγάλες αποδεσμεύσεις αποθεμάτων που πραγματοποιήθηκαν επί των κυβερνήσεων τόσο του Τραμπ όσο και του Μπάιντεν.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τον έλεγχο 65 δισ. βαρελιών από τα αποδεδειγμένα πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας, σε συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η κίνηση αυτή θα οδηγήσει στη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης ιδιωτικής πετρελαϊκής εταιρείας στον κόσμο με βάση τα αποθέματα, ενώ παράλληλα θα διασφαλίσει τον εφοδιασμό των ΗΠΑ με πετρέλαιο για τις επόμενες δεκαετίες.