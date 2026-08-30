Γερμανός ΥΠΟΙΚ: Οι εμπορικές συγκρούσεις και οι πόλεμοι είναι «δηλητήριο» για την παγκόσμια οικονομία

Όπως τόνισε, η μείωση της «τεράστιας παγκόσμιας αβεβαιότητας» αποτελεί ευθύνη όλων, με το G20 να συνιστά το κατάλληλο φόρουμ για να καταστεί αυτό σαφές.

Υπέρ του τερματισμού των συγκρούσεων που προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία, από τις εμπορικές διαμάχες και τους δασμούς έως τους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία, αναμένεται να ταχθεί ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Lars Klingbeil στις συνομιλίες με τους ομολόγους του από την Ομάδα των 20 (G20) στις ΗΠΑ.

«Όλα αυτά αποτελούν δηλητήριο για την οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως», δήλωσε ο Klingbeil, ο οποίος είναι επίσης αντικαγκελάριος της Γερμανίας, ενόψει των συναντήσεων που ξεκινούν τη Δευτέρα στο Asheville της Βόρειας Καρολίνας.

Όπως τόνισε, η μείωση της «τεράστιας παγκόσμιας αβεβαιότητας» αποτελεί ευθύνη όλων, με το G20 να συνιστά το κατάλληλο φόρουμ για να καταστεί αυτό σαφές.

Ο Klingbeil μεταβαίνει στις ΗΠΑ για τη συνάντηση που φιλοξενεί ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Οι ΗΠΑ έχουν θέσει την οικονομική ανάπτυξη στο επίκεντρο των συνομιλιών, στις οποίες θα συμμετάσχουν υπουργοί Οικονομικών, κεντρικοί τραπεζίτες και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου.

Στη συνάντηση αναμένεται να λάβει μέρος και η Ρωσία, η οποία έχει ανακοινώσει ότι προετοιμάζεται για συμμετοχή υψηλού επιπέδου στις οικονομικές συνομιλίες αυτής της εβδομάδας.

Η συνάντηση στο Asheville αποτελεί μία από τις διαδοχικές συνεδριάσεις του G20 πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών στις 14-15 Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι, την οποία θα φιλοξενήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο Klingbeil σχεδιάζει επίσης διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του από χώρες όπως η Ινδία, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο, επιδιώκοντας στενότερη συνεργασία με όσους, όπως ανέφερε, «βασίζονται, όπως κι εμείς, στο ανοικτό εμπόριο με κανόνες, στην αξιοπιστία και τη συνεργασία».