Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο Μαρκόπουλο Ωρωπού

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:00 σε δασική πευκόφυτη έκταση και δεν απειλεί κάποιον οικισμό.

(upd 18:49) Βελτιωμένη είναι, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:00 σε δασική πευκόφυτη έκταση και δεν απειλεί κάποιον οικισμό. Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ με 13 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν με υδροφόρες και μηχανήματα έργου ο δήμος Ωρωπού και η Περιφέρεια Αττικής.

Σημειώνεται ότι στις 17:22, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ