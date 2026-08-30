Google Maps: Η «Λίμνη Οντάριο» έγινε «Lake America» για τους χρήστες στις ΗΠΑ

Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, ανακοίνωσε ότι η αλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά την αντίστοιχη τροποποίηση στο επίσημο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το Google Maps μετονόμασε τη Λίμνη Οντάριο σε «Lake America» για τους χρήστες στις ΗΠΑ, μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει την ονομασία της λίμνης, εν μέσω της εμπορικής αντιπαράθεσης με τον Καναδά.

Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, ανακοίνωσε ότι η αλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά την αντίστοιχη τροποποίηση στο επίσημο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η Λίμνη Οντάριο είναι μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής και εκτείνεται κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ και Καναδά. Η κίνηση του Τραμπ έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, με τον ίδιο να έρχεται σε σύγκρουση με την κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, αφότου εκείνη ξεκαθάρισε ότι η πολιτεία της δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τη νέα ονομασία.

Η Google, πάντως, θα εμφανίζει διαφορετική ονομασία ανάλογα με το πού βρίσκεται ο χρήστης. Στον Καναδά η λίμνη θα εξακολουθήσει να εμφανίζεται ως «Lake Ontario», ενώ στους χρήστες στον υπόλοιπο κόσμο θα εμφανίζονται και οι δύο ονομασίες.

«Οι συγκεκριμένες ενημερώσεις ακολουθούν την πάγια πολιτική μας για υδάτινες εκτάσεις των οποίων οι ονομασίες διαφέρουν από χώρα σε χώρα», ανέφερε η Alphabet σε ανακοίνωσή της.

Δεν ακολουθούν, ωστόσο, όλες οι υπηρεσίες χαρτών την Google. Η MapQuest ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει την ονομασία στα προϊόντα της, ενώ το Apple Maps εξακολουθεί, προς το παρόν, να εμφανίζει τη λίμνη ως Lake Ontario ακόμη και στους χρήστες στις ΗΠΑ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ προχωρά σε μια αμφιλεγόμενη αλλαγή γεωγραφικής ονομασίας. Την περασμένη χρονιά είχε δώσει εντολή για τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής» (Gulf of America).