Η Σύρος στο επίκεντρο ιταλικών μέσων ενημέρωσης

Σημαντική προβολή σε δύο διεθνώς αναγνωρισμένα ιταλικά μέσα ενημέρωσης απέκτησε η Σύρος, μέσα από εκτενή δημοσιεύματα του National Geographic Italia και της Vogue Italia.

Σημαντική προβολή σε δύο διεθνώς αναγνωρισμένα ιταλικά μέσα ενημέρωσης απέκτησε η Σύρος, μέσα από εκτενή δημοσιεύματα του National Geographic Italia και της Vogue Italia.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος τουρισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, τα δύο αφιερώματα αποτελούν απτό αποτέλεσμα του ταξιδιού εξοικείωσης (Fam Trip) που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, στο πλαίσιο των στοχευμένων ενεργειών τουριστικής προβολής και εξωστρέφειας του Δήμου προς την ιταλική αγορά.

Το National Geographic Italia δημοσίευσε το εκτενές ταξιδιωτικό αφιέρωμα του Francesco Consiglio με τίτλο «Alla scoperta delle Cicladi: un viaggio tra le perle dell'Egeo, da Syros e Naxos fino a Ios».

Η Σύρος κατέχει κεντρική θέση στο προτεινόμενο ταξίδι στις Κυκλάδες και παρουσιάζεται ως ένα νησί με ξεχωριστή ταυτότητα, που διαφοροποιείται από τους περισσότερο προβεβλημένους νησιωτικούς προορισμούς. Το άρθρο αναδεικνύει τη νεοκλασική κομψότητα της Ερμούπολης, τη ζωντανή πολιτιστική δραστηριότητα και τον χαρακτήρα μιας μικρής πρωτεύουσας που διατηρεί τη ζωή και τη δυναμική της καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ιδιαίτερες αναφορές γίνονται στην ιστορική και αρχαιολογική κληρονομιά του νησιού, στην Άνω Σύρο, στα Βαπόρια, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, στην πλατεία Μιαούλη, στο Θέατρο Απόλλων, στο Βιομηχανικό και πολιτιστικό παρελθόν της Ερμούπολης, καθώς και στον πίνακα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Παράλληλα, το δημοσίευμα προβάλλει το Κίνι, την Ποσειδωνία, τον Γαλησσά, τις Αγκαθωπές και το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο της Σύρου.

Ακολούθησε, το αφιέρωμα της Vogue Italia με τίτλο «Un weekend in Grecia a Syros e Ios, tra le isole più autentiche e ricche di cultura delle Cicladi», το οποίο υπογράφει η δημοσιογράφος και editor της Vogue Italia Veronica Cristino.

Η Vogue παρουσιάζει τη Σύρο ως την πολιτιστική καρδιά των Κυκλάδων και ως έναν αυθεντικό, κομψό και ανθρώπινης κλίμακας προορισμό, μακριά από τα χαρακτηριστικά του μαζικού και υπερβολικά ανεπτυγμένου τουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αρμονική συνύπαρξη της ιστορίας και της παράδοσης με τη σύγχρονη καθημερινότητα, στην πολιτιστική ζωή της Ερμούπολης, στην Άνω Σύρο, στο Θέατρο Απόλλων και στη βιομηχανική και κλωστοϋφαντουργική κληρονομιά του νησιού.

Το αφιέρωμα συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό που δημιούργησε η ίδια η δημοσιογράφος κατά την επίσκεψη της, αποτυπώνοντας την αρχιτεκτονική, την ατμόσφαιρα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Σύρου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι δύο δημοσιεύσεις επιβεβαιώνουν τη σημασία των στοχευμένων ταξιδιών εξοικείωσης και των συνεργασιών με έγκυρους εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης. Μέσα από τέτοιες δράσεις, η Σύρος ενισχύει σταθερά τη θέση της στην ευρωπαϊκή ταξιδιωτική αγορά και προβάλλεται ως προορισμός πολιτισμού, ιστορίας, αυθεντικών εμπειριών και ποιοτικού τουρισμού.

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, Γιάννης Βουτσίνος, δήλωσε: «Η παρουσία της Σύρου σε δύο μέσα με το κύρος και τη διεθνή απήχηση του National Geographic και της Vogue αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας του Δήμου για την προβολή του νησιού μας στο εξωτερικό. Τα δημοσιεύματα αυτά δεν προέκυψαν τυχαία, αλλά αποτελούν καρπό του ταξιδιού εξοικείωσης που διοργανώθηκε τον Ιούλιο και της άμεσης επαφής των δημοσιογράφων με τον τόπο, τους ανθρώπους, την ιστορία και τον πολιτισμό της Σύρου. Συνεχίζουμε με συνέπεια τις στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας, επιδιώκοντας προβολή με διάρκεια, ποιότητα και ουσιαστικό αποτύπωμα για τον προορισμό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ