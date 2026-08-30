WSJ: Η Aon κοντά στην εξαγορά της USI Insurance από την KKR

Κοντά σε συμφωνία για την εξαγορά της ασφαλιστικής μεσιτικής USI Insurance από την εταιρεία private equity KKR & Co. έναντι περίπου 17 δισ. δολαρίων βρίσκεται η Aon, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.
Η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμη και τη Δευτέρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η KKR είχε αποκτήσει την USI Insurance το 2017, μαζί με ακόμη μία εταιρεία, έναντι 4,3 δισ. δολαρίων.
Η USI βοηθά επιχειρήσεις στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση προγραμμάτων παροχών για τους εργαζομένους τους, δραστηριότητα που συμπληρώνει το αντικείμενο της Aon, η οποία ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις για τη διαχείριση κινδύνων και παροχών, σύμφωνα με το δημοσίευμα.