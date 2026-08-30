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WSJ: Η Aon κοντά στην εξαγορά της USI Insurance από την KKR

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WSJ: Η Aon κοντά στην εξαγορά της USI Insurance από την KKR
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Κοντά σε συμφωνία για την εξαγορά της ασφαλιστικής μεσιτικής USI Insurance από την εταιρεία private equity KKR & Co. έναντι περίπου 17 δισ. δολαρίων βρίσκεται η Aon, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Κοντά σε συμφωνία για την εξαγορά της ασφαλιστικής μεσιτικής USI Insurance από την εταιρεία private equity KKR & Co. έναντι περίπου 17 δισ. δολαρίων βρίσκεται η Aon, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμη και τη Δευτέρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η KKR είχε αποκτήσει την USI Insurance το 2017, μαζί με ακόμη μία εταιρεία, έναντι 4,3 δισ. δολαρίων.

Η USI βοηθά επιχειρήσεις στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση προγραμμάτων παροχών για τους εργαζομένους τους, δραστηριότητα που συμπληρώνει το αντικείμενο της Aon, η οποία ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις για τη διαχείριση κινδύνων και παροχών, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

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