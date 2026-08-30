Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβεται την επιλογή του λαού της Ισλανδίας, δηλώνει εκπρόσωπος

Η Ισλανδία παραμένει στενός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Κομισιόν μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που διεξήχθη χθες, Σάββατο, στη χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβεται την επιλογή του ισλανδικού λαού. Η Ισλανδία παραμένει στενός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Κομισιόν μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που διεξήχθη χθες, Σάββατο, στη χώρα.

Οι Ισλανδοί απέρριψαν την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο δημοψήφισμα, ένα πλήγμα για τις Βρυξέλλες, οι οποίες θα έβλεπαν θετικά μια υποψηφιότητα του πλούσιου νησιού του Βορείου Ατλαντικού.

Στην ερώτηση "Πρέπει η Ισλανδία να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση;", το 52,8% των Ισλανδών απάντησε "όχι" και το 47,2%"ναι", σύμφωνα με τα επίσημα τελικά αποτελέσματα που μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RUV.

«Να συνεχιστεί η ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ - Ισλανδίας»

Την επιθυμία τους να συνεχίσουν να ενισχύουν τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ισλανδίας εξέφρασαν, σε μηνύματα που αντάλλαξαν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα με την πρωθυπουργό της Ισλανδίας Κριστρούν Φροστραντότιρ, μετά την απόρριψη στο δημοψήφισμα της πρότασης για επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας με την ΕΕ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Αντόνιο Κόστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ότι «η ΕΕ σέβεται πλήρως τη δημοκρατική επιλογή του ισλανδικού λαού στο σημερινό δημοψήφισμα», προσθέτοντας ότι «η Ισλανδία παραμένει ένας από τους στενότερους και πιο έμπιστους εταίρους της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν παράλληλα την επιθυμία τους να συνεχίσουν να ενισχύουν τη σχέση μεταξύ ΕΕ και Ισλανδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ