Κλιμακώνεται η κόντρα OpenAI - Μασκ: «Κόβει» την τεχνολογία της από εταιρεία της SpaceX

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να σταματήσει να παρέχει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της στο Cursor, το δημοφιλές εργαλείο προγραμματισμού που ανήκει πλέον στη SpaceX του Έλον Μασκ, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ του Musk και του CEO της OpenAI, Sam Altman.

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να σταματήσει να παρέχει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της στο Cursor, το δημοφιλές εργαλείο προγραμματισμού που ανήκει πλέον στη SpaceX του Έλον Μασκ, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ του Μασκ και του CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

«Λάβαμε αυτή την απόφαση επειδή δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι η SpaceX θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία μας σύμφωνα με τους όρους χρήσης μας, με βάση την εμπειρία μας από εταιρείες του Μασκ που παραβίασαν συμβάσεις», ανέφερε η OpenAI.

Η εταιρεία πρότεινε ως ημερομηνία διακοπής της πρόσβασης τη 12η Νοεμβρίου 2026, αξιοποιώντας όρο της συμφωνίας της με το Cursor που της δίνει περιορισμένο χρονικό περιθώριο για καταγγελία της σύμβασης μετά από «αλλαγή ελέγχου». Μέχρι τότε, το Cursor θα μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα σημερινά μοντέλα της OpenAI, αν και η τελική ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η SpaceX είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο συμφωνία ύψους 60 δισ. δολαρίων, εξ ολοκλήρου σε μετοχές, για την εξαγορά της Anysphere, της startup πίσω από το Cursor, ολοκληρώνοντας τη συναλλαγή νωρίτερα τον Αύγουστο.

Ο Μασκ απάντησε μέσω X ότι «δεν θα μπορούσε να τον νοιάζει λιγότερο», εξαπολύοντας παράλληλα νέες κατηγορίες εναντίον των Άλτμαν και Γκρεκγ Μπρόκμαν. Η διαμάχη των δύο πλευρών έχει διαρκέσει χρόνια και κορυφώθηκε με την αγωγή των 150 δισ. δολαρίων του Μασκ κατά της OpenAI. Ο Μασκ έχασε τη δικαστική μάχη νωρίτερα φέτος, καθώς ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων έκρινε ότι είχε καταθέσει την υπόθεση εκπρόθεσμα.

Ωστόσο, ο συνιδρυτής του Cursor και πλέον στέλεχος της SpaceX, Μάικλ Τρουλ, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συνομιλίες για την επίλυση του ζητήματος.

Την ίδια ώρα, η Anthropic κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της OpenAI, γνωστοποίησε ότι σχεδιάζει να αυξήσει την υπολογιστική ισχύ που διαθέτει για την υποστήριξη των μοντέλων Claude στο Cursor.

Η OpenAI υποστηρίζει επίσης ότι το X, μετά την εξαγορά του από τον Μασκ, είχε παραβιάσει όρους προηγούμενης σύμβασής του με την εταιρεία, γεγονός που επικαλείται ως έναν από τους λόγους για τη σημερινή απόφασή της.