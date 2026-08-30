Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν συναντώνται πρώτη φορά για το νέο αμυντικό σύμφωνο

Στόχος της συμφωνίας είναι η ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής απέναντι σε οποιαδήποτε πράξη επιθετικότητας.

Ανώτατοι αξιωματούχοι από την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν θα συναντηθούν τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη, στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής που συστάθηκε στο πλαίσιο της κοινής αμυντικής συμφωνίας που υπέγραψαν οι τρεις χώρες αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών που επικαλείται το Reuters.

Η «Κοινή Αμυντική Συμφωνία της Μέκκας», η οποία υπεγράφη στις 7 Αυγούστου, φέρνει πιο κοντά τρεις σουνιτικές μουσουλμανικές χώρες και συμμάχους των ΗΠΑ, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για τον πόλεμο με το Ιράν και την περιφερειακή σύγκρουση, η οποία έχει οδηγήσει ακόμη και σε ιρανικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον πετρελαιοπαραγωγών κρατών του Κόλπου.

Στόχος της συμφωνίας είναι η ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής απέναντι σε οποιαδήποτε πράξη επιθετικότητας. Μάλιστα, προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, σε μια πρόβλεψη που παραπέμπει στη ρήτρα συλλογικής άμυνας του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ.

Στη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων των τριών χωρών, ανέφερε η ίδια πηγή.

«Στην ατζέντα θα βρίσκονται ζητήματα διεθνούς ασφάλειας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων, στη μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και στην εμβάθυνση της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της κοινής παραγωγής και ανάπτυξης αμυντικών συστημάτων.

Οι τρεις χώρες συμμερίζονται ανησυχίες σχετικά με τη στρατιωτική στάση τόσο του Ισραήλ όσο και του επαναστατικού, σιιτικού Ιράν, την ώρα που οι ΗΠΑ, παραδοσιακός σύμμαχός τους, δυσκολεύονται να περιορίσουν την περιφερειακή αναταραχή που έχει προκαλέσει παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο, ενώ η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις προσπάθειες οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που έχει χαρακτηρίσει «οικονομική D-Day».

Η Τουρκία, η οποία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, έχει καταστήσει σαφές ότι το νέο σύμφωνο με το πυρηνικά εξοπλισμένο Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, τον κορυφαίο εξαγωγέα πετρελαίου παγκοσμίως, παραμένει ανοικτό στη συμμετοχή και άλλων χωρών. Μεταξύ των πιθανών υποψηφίων βρίσκεται η Αίγυπτος.

Η Άγκυρα υπογραμμίζει, πάντως, ότι η νέα αμυντική συνεργασία δεν έχει στόχο να αντικαταστήσει τις υφιστάμενες συμμαχίες των τριών κρατών.