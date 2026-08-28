UBS: Η Ευρώπη θα αναγκαστεί να «κυνηγήσει» φυσικό αέριο

Η προσπάθεια της Ευρώπης να γεμίσει τις αποθήκες φυσικού αερίου πριν από τον χειμώνα γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Μέσα στο επόμενο δίμηνο η Ευρώπη θα πρέπει να ανταγωνιστεί πιο έντονα την Ασία για τα διαθέσιμα φορτία LNG, που πιθανότατα θα είναι όλο και πιο ακριβά.

Η προσπάθεια της Ευρώπης να γεμίσει τις αποθήκες φυσικού αερίου πριν από τον χειμώνα γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Μόλις λίγες ημέρες μετά την προειδοποίηση της UBS ότι ο ρυθμός αναπλήρωσης των αποθεμάτων δεν επαρκεί για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος, η ελβετική τράπεζα επανέρχεται με πιο απαισιόδοξη εκτίμηση. Υπολογίζει πλέον ότι η Ευρώπη θα μπει στον χειμώνα με τις αποθήκες γεμάτες κατά μόλις 72%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 75%.

To πρόβλημα είναι ότι ο χρόνος για την αναπλήρωσή των ευρωπαϊκών αποθεμάτων λιγοστεύει και οι ποσότητες που μπαίνουν στις αποθήκες δεν αυξάνονται αρκετά. Η UBS εκτιμά πλέον ότι η Ευρώπη μπορεί να βρεθεί αναγκασμένη να κυνηγήσει περισσότερα φορτία φυσικού αερίου μέσα στους επόμενους δύο μήνες, προκειμένου να δημιουργήσει ένα απόθεμα ασφαλείας πριν αρχίσει η χειμερινή κατανάλωση.

Αυτό μπορεί να έχει συνέπειες και στις τιμές. Ακόμη και εάν υποχωρήσει η γεωπολιτική ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, η ανάγκη της Ευρώπης να αγοράσει περισσότερο φυσικό αέριο μπορεί, σύμφωνα με την UBS, να περιορίσει τα περιθώρια αποκλιμάκωσης των ευρωπαϊκών τιμών.

Από το 75% στο 72% μέσα σε λίγες ημέρες

Όπως είχε επισημάνει η UBS στην προηγούμενη έκθεσή της, οι ευρωπαϊκές αποθήκες βρίσκονται φέτος αισθητά χαμηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα. Το πρόβλημα όχι μόνο παραμένει, αλλά τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι η απόσταση δεν κλείνει αρκετά γρήγορα.

Στις 25 Αυγούστου οι αποθήκες της ΕΕ ήταν γεμάτες κατά περίπου 64%, έναντι 76% την ίδια περίοδο πέρυσι και 81% κατά μέσο όρο την τελευταία πενταετία. Για την ακρίβεια, μέσα σε μία εβδομάδα η πληρότητα αυξήθηκε από 61,6% σε 63,5%. Ωστόσο, οι ποσότητες που προστέθηκαν στις αποθήκες ήταν μικρότερες από την προηγούμενη εβδομάδα. Οι καθαρές εισροές υποχώρησαν στα 1,7 δισ. κυβικά μέτρα από 2,1 δισ., όταν πέρυσι την ίδια εβδομάδα ήταν 1,8 δισ. και ο εποχικός μέσος όρος βρίσκεται στα 2 δισ. κυβικά μέτρα.

Έτσι, η UBS κατεβάζει το βασικό της σενάριο στο 72%, ενώ η συνέχιση του σημερινού ρυθμού πλήρωσης οδηγεί ακόμη χαμηλότερα, περίπου στο 71% στα τέλη Οκτωβρίου. Με άλλα λόγια, αυτό που πριν από λίγες ημέρες αποτελούσε το πιο αδύναμο σενάριο που προέκυπτε από την τρέχουσα πορεία των αποθεμάτων βρίσκεται πλέον πολύ κοντά σε αυτό που η UBS θεωρεί πιθανότερο.

Ευαίσθητη ισορροπία

Εάν επαληθευτεί η νέα εκτίμηση της UBS, η Ευρώπη θα ξεκινήσει τη χειμερινή περίοδο με αποθέματα 11 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρυσι και 18 μονάδες χαμηλότερα από τον εποχικό μέσο όρο. Θα βρίσκεται επίσης 8 μονάδες κάτω από τον αναθεωρημένο στόχο του 80%.

Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη θα μπει στον χειμώνα με μικρότερο «μαξιλάρι». Οι αποθήκες γεμίζουν την άνοιξη και το καλοκαίρι, όταν η κατανάλωση είναι χαμηλότερη, ώστε το αποθηκευμένο αέριο να χρησιμοποιηθεί όταν πέσουν οι θερμοκρασίες και αυξηθούν οι ανάγκες για θέρμανση. Όσο χαμηλότερο είναι το αρχικό απόθεμα, τόσο περισσότερο εξαρτάται η Ευρώπη από τις εισαγωγές που θα συνεχίσουν να φτάνουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Γι' αυτό η UBS επισημαίνει ότι τα χαμηλά αποθέματα κάνουν πλέον την ισορροπία της ευρωπαϊκής αγοράς πολύ πιο ευαίσθητη στις καιρικές συνθήκες. Ένας ήπιος χειμώνας περιορίζει την κατανάλωση και διευκολύνει την κατάσταση. Ένας ψυχρότερος χειμώνας, αντίθετα, θα μπορούσε να αυξήσει γρήγορα τις αναλήψεις από τις αποθήκες.

Πίεση στις τιμές

Η Ευρώπη έχει μπροστά της μόλις δύο μήνες και, αν η αναπλήρωση συνεχίσει να καθυστερεί, αυξάνεται ο κίνδυνος να χρειαστούν πιο επιθετικές αγορές φυσικού αερίου πριν από τον χειμώνα. Αυτό δημιουργεί μια ιδιόμορφη κατάσταση για τις τιμές.

Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο υποχώρησε πρόσφατα προς τα 60 ευρώ η μεγαβατώρα. Μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος της μεταβλητότητας προέρχεται από τις ειδήσεις γύρω από το Ορμούζ, όμως η UBS εκτιμά ότι ακόμη και αν ο γεωπολιτικός κίνδυνος μειωθεί, οι τιμές δεν θα είναι εύκολο να υποχωρήσουν πολύ περισσότερο. Ο λόγος είναι πλέον καθαρά ευρωπαϊκός, καθώς η Γηραιά Ήπειρος χρειάζεται φυσικό αέριο στις αποθήκες της.

Όσο πλησιάζει ο χειμώνας χωρίς να έχει καλυφθεί η απόσταση, τόσο αυξάνεται η ανάγκη να προσελκυστούν φορτία LNG από τη διεθνή αγορά. Για να έρθουν αυτά τα φορτία στην Ευρώπη -αντί να κατευθυνθούν στην Ασία- οι ευρωπαϊκές τιμές πρέπει να παραμένουν αρκετά ελκυστικές. Επομένως, μέσα στο επόμενο δίμηνο η Ευρώπη θα πρέπει να ανταγωνιστεί πιο έντονα την Ασία για τα διαθέσιμα φορτία LNG, που πιθανότατα θα είναι όλο και πιο ακριβά.