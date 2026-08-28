Google: Αλλάζει την πολιτική για τα spam στην Ευρώπη μετά από πιέσεις της ΕΕ

Βρέθηκε στο στόχαστρο των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ, αφού ιστοσελίδες διαμαρτυρήθηκαν για την πολιτική της σχετικά με την κατάχρηση της φήμης ενός ιστότοπου.

Σε αλλαγές στην πολιτική της για τα spam στην Ευρώπη προχωρά η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, προκειμένου να ανταποκριθεί σε ανησυχίες της ΕΕ που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόστιμο για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας βρέθηκε στο στόχαστρο των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ, αφού ιστοσελίδες διαμαρτυρήθηκαν για την πολιτική της σχετικά με την κατάχρηση της φήμης ενός ιστότοπου.

Η συγκεκριμένη πολιτική αφορά την πρακτική κατά την οποία περιεχόμενο τρίτων δημοσιεύεται σε έναν ιστότοπο με υψηλή κατάταξη, με στόχο να αξιοποιήσει τα σήματα κατάταξης του συγκεκριμένου ιστοτόπου και να εμφανιστεί υψηλότερα στα αποτελέσματα της Google.

Η Κομισιόν ανέφερε ότι η παρακολούθησή της έδειξε πως η εφαρμογή της πολιτικής αυτής οδηγούσε στην υποβάθμιση ιστοτόπων και περιεχομένου από μέσα ενημέρωσης και άλλους εκδότες στα αποτελέσματα της Google, όταν οι συγκεκριμένοι ιστότοποι φιλοξενούσαν περιεχόμενο από εμπορικούς συνεργάτες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Google ανακοίνωσε ότι από τις 30 Αυγούστου οι χειροκίνητες ενέργειες που επιβάλλονται για παραβιάσεις της συγκεκριμένης πολιτικής δεν θα εφαρμόζονται πλέον στους χρήστες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, καθώς και της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν, δηλαδή στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

«Χαιρετίζουμε την κατάργηση αυτής της πολιτικής, η οποία τιμωρούσε άδικα τους εκδότες και άλλους επιχειρηματικούς χρήστες της Αναζήτησης Google», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τόμας Ρέγκνιερ.

Οι ανησυχίες σχετικά με την πολιτική αυτή είχαν ωθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενεργεί ως αρχή επιβολής του ανταγωνισμού της ΕΕ, να ξεκινήσει έρευνα στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές, ο οποίος αποσκοπεί στον περιορισμό της εξουσίας των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.

«Χάρη στον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), η Αναζήτηση Google δεν θα υποβαθμίζει πλέον τις δημοσιογραφικές εκδόσεις αποκλειστικά και μόνο επειδή φιλοξενούν περιεχόμενο τρίτων», ανέφερε ο Ρέγκνιερ. «Η Επιτροπή θα παρακολουθεί πλέον την εφαρμογή της νέας πολιτικής, προκειμένου να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με τον Νόμο», πρόσθεσε.

Οι παραβιάσεις του DMA μπορούν να κοστίσουν στις εταιρείες πρόστιμα που φτάνουν έως και το 10% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους.