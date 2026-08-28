Χρηματιστήριο: Διστακτική απόπειρα για τις 2.700 μονάδες

Με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον προς τραπεζικούς και μη τίτλους της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο Γενικός Δείκτης «κοιτάζει» ξανά προς τις 2.700 μονάδες.

Με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον προς τραπεζικούς και μη τίτλους της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας καταγράφει ήπια άνοδο στην έναρξη των συναλλαγών της Παρασκευής.

Μέχρι το χθεσινό κλείσιμο, τα αθροιστικά κέρδη του ΓΔ εντός της εβδομάδας διαμορφώνονται σε 1,24% ενώ η αγορά δείχνει διατεθειμένη να κινηθεί εκ νέου προς το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων, αν και με κάποια επιφυλακτικότητα.

Εκτός συνόρων, το κεντρικό μακροοικονομικό γεγονός που καθορίζει το κλίμα είναι η σημερινή ομιλία του Γουόρς στο Jackson Hole, στην πρώτη μεγάλη δημόσια τοποθέτησή του ως προέδρου της Fed. Οι αγορές αναζητούν οποιαδήποτε ένδειξη για την πορεία των επιτοκίων, με τις αποδόσεις των ομολόγων να έχουν ήδη κινηθεί υψηλότερα ενόψει του ενδεχομένου μιας πιο επιθετικής στάσης. Χθες η απόδοση του διετούς αμερικανικού τίτλου αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 4,23% και του δεκαετούς κατά 3 μονάδες βάσης στο 4,68%.

Ασφαλώς υπάρχουν πολλές κατευθύνσεις που θα μπορούσε να πάρει η ομιλία του, ωστόσο ξένοι αναλυτές εκτιμούν ότι δύσκολα θα αποφύγει ορισμένες αναφορές στην τρέχουσα κατάσταση. Προφανώς θα επισημάνει ότι ο πληθωρισμός παραμένει υπερβολικά υψηλός και ότι η Fed θα κάνει ό,τι μπορεί για να τον επαναφέρει στον στόχο της, όμως αυτές είναι γενικές διαβεβαιώσεις που έχει επαναλάβει πολλές φορές μέχρι σήμερα και οι οποίες ουσιαστικά περιγράφουν απλώς την αποστολή της κεντρικής τράπεζας. Για τις αγορές, δύο σημεία αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο. Πρώτον, πόσο ξεκάθαρα θα τοποθετηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Και δεύτερον, εάν αφήσει να εννοηθεί ότι η Fed εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει τον δείκτη μέτρησης του πληθωρισμού.

Ως προς το πρώτο ζήτημα, οι προσδοκίες είναι περιορισμένες. Ως προς το δεύτερο, παρότι ο Γουόρς έχει επανειλημμένα τονίσει ότι ο στόχος της Fed για πληθωρισμό 2% δεν είναι διαπραγματεύσιμος, δεν έχει αναφερθεί ποτέ ρητά στον αποπληθωριστή PCE σε αυτό το πλαίσιο. Επομένως, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η Fed να εξετάζει τουλάχιστον τη χρήση ενός διαφορετικού δείκτη για τη μέτρηση του πληθωρισμού.

Στην αγορά πετρελαίου, στις χθεσινές συναλλαγές η τιμή του Brent ενισχύθηκε 2,1% στα 89,70 δολάρια, ενώ σήμερα κινείται ήπια πτωτικά, λίγο κάτω από τα 88 δολάρια.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται με θετικά πρόσημα, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να ενισχύεται 0,47%, τον CAC στο Παρίσι να κινείται στο +0,94% και τον βρετανικό FTSE100 να ενισχύεται 0,19%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.679,18 μονάδες με άνοδο 0,46%, κινούμενος από την έναρξη των συναλλαγών σε θετικό έδαφος.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 0,61% στις 3.127,43 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Τρ. Πειραιώς, ενισχυμένη 1,13% στα 10,29 ευρώ, και ακολουθούν η Eurobank (+0,74%), οι Alpha Bank και ΕΤΕ στο +0,51%, και με μικρότερα κέρδη οι CrediaBank (+0,40%) και Optima Bank (+0,17%). Στον αντίποδα, η Τράπεζα Κύπρου υποχωρεί οριακά κατά 0,09%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 2,7:1 με 57 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι μόλις 21 σε αρνητικό και 71 αμετάβλητους.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 14,63 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 3,04 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Πέραν των τραπεζών, στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει ο ΟΤΕ με κέρδη 1,12% στα 19,93 ευρώ και ακολουθούν η Motor Oil ενισχυμένη 1,06% στα 61,75 ευρώ, καθώς και οι μετοχές των ElvalHalcor (+0,80%), ΔΕΗ (+0,76%), Viohalco (+0,71%), Helleniq Energy (+0,66%) και Aktor (+0,58%). ΜΕ μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι Jumbo (+0,46%), Aegean (+0,41%), Coca-Cola HBC (+0,38%), ΕΥΔΑΠ (+0,33%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,13%) και Τιτάν (+0,09%). Αμετάβλητη διαπραγματεύεται η Cenergy στα 22,90 ευρώ.

Στον αντίποδα με μικρές απώλειες βρίσκονται οι Metlen (-0,32%), Allwyn (-0,25%), Lamda Development (-0,16%) και ΔΑΑ (-0,10%).