Κέρδη στις ευρωαγορές με το βλέμμα σε Fed και πληθωρισμό

Ανοδικά κινούνται την Παρασκευή τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον Stoxx 600, ωστόσο, να παραμένει σε τροχιά για την τρίτη διαδοχική εβδομαδιαία πτώση του.

Ανοδικά κινούνται την Παρασκευή τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει της ομιλίας του Κέβιν Γουόρς στο Τζάκσον Χολ. Παρά τα σημερινά κέρδη, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παραμένει σε τροχιά για την τρίτη διαδοχική εβδομαδιαία πτώση του.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κερδίζει 0,55% στις 655,45 μονάδες, παραμένοντας όμως σε πορεία για την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση του - τη μακρύτερη σειρά απωλειών από τον Απρίλιο του 2025. Ο Eurostoxx 50 ανεβαίνει 0,68% στις 6.468 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύεται 0,52% στις 26.493 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει κέρδη 1%% στις 8.402 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,22% στις 10.816 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιείται 0,86% στις 52.716 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 κερδίζει 0,44% στις 19.968 μονάδες.

Παρά το θετικό πρόσημο, η διάθεση για ανάληψη ρίσκου παραμένει συγκρατημένη, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στην επικείμενη ομιλία του Κέβιν Γουόρς στο Τζάκσον Χολ. Οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για την κατεύθυνση της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής και κυρίως για το κατά πόσο η Fed θα διατηρήσει αυστηρή στάση τους επόμενους μήνες, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον επίμονο πληθωρισμό.

Σε ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία βρίσκεται η γαλλική οικονομία, καθώς η ανάπτυξη παραμένει σχετικά στάσιμη το α' εξάμηνο, αποφεύγοντας οριακά την τεχνική ύφεση, σε μία εξέλιξη που υπογραμμίζει τις αυξανόμενες πιέσεις στην κυβέρνηση να θέσει υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε 0,2% το πρώτο τρίμηνο και παρέμεινε αμετάβλητο για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, αυξημένος από το 2,4% του Ιουλίου λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και ιδίως του πετρελαίου.

Στην Ισπανία, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε σε επίπεδα υπερδιπλάσια του στόχου του 2% της ΕΚΤ. Ειδικότερα, οι τιμές στην Ισπανία, η οποία συνεχίζει να παρουσιάζει την ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη μεταξύ των μεγαλύτερων κρατών μελών της ευρωζώνης, σημείωσαν άνοδο 4,5% τον Αύγουστο σε σχέση με πέρυσι.

Ο Μάρτιν Κάζακς δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιτραπεί η συνέχεια την υψηλής αύξησης των τιμών καταναλωτή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. «Δεν πρέπει να επιτραπεί στον πληθωρισμό να εδραιωθεί», δήλωσε στο λετονικό κανάλι TV3 την Παρασκευή. «Ένας τρόπος για να μειωθεί αυτός ο πληθωρισμός που ριζώνει, είναι η αύξηση των επιτοκίων. Το έχουμε κάνει αυτό μία φορά».

Η ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια κατά τη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο, αφού το έκανε τον Ιούνιο, αλλά απέφυγε να το πράξει τον Ιούλιο. Νέες οικονομικές προβλέψεις θα στηρίξουν αυτή την απόφαση, η οποία καθοδηγείται από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στα γεωπολιτικά ζητήματα, ο ανώτατος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ιράν Μοχσέν Ρεζαΐ δήλωσε ότι οι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει τους όρους της για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και ότι το Ιράν προετοιμάζει σχετικό κατάλογο. Οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή, τόνισε.

Μικτή η εικόνα στην Ασία

Μικτή ήταν η εικόνα στα ασιατικά χρηματιστήρια την Παρασκευή, με τους επενδυτές να κινούνται επιφυλακτικά.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,41%, ενώ ο νοτιοκορεατικός Kospi υποχώρησε 1,79%. Στην Κίνα, ο δείκτης CSI 300 σημείωσε απώλειες 0,46%, την ώρα που στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 κατέγραψε άνοδο 0,6%.