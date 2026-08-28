CrediaBank: Κατώτατος μισθός έως 1.600 ευρώ και νέες παροχές - Υπεγράφη η πρώτη ενιαία Συλλογική Σύμβαση

Με ισχύ για τρία χρόνια, από την 1η Απριλίου 2026 έως την 31η Μαρτίου 2029, η νέα ΕΣΣΕ ενοποιεί, εκσυγχρονίζει και κωδικοποιεί τους όρους εργασίας και αμοιβών.

Την πρώτη ενιαία Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση μετά τη συνένωση της Attica Bank και της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας, υπέγραψαν οι Διοίκηση της CrediaBank και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων.

Με ισχύ για τρία χρόνια, από την 1η Απριλίου 2026 έως την 31η Μαρτίου 2029, η νέα ΕΣΣΕ διαμορφώνει ένα κοινό πλαίσιο αμοιβών, παροχών και εργασιακών σχέσεων για το σύνολο των εργαζομένων της CrediaBank. Ειδικότερα, ενοποιεί, εκσυγχρονίζει και κωδικοποιεί τους όρους εργασίας και αμοιβών, ενισχύοντας την εσωτερική ισότητα και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κοινής εταιρικής κουλτούρας στη νέα Τράπεζα.

Η συμφωνία υπογράφηκε μεταξύ της διοίκησης της CrediaBank και των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων, «Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων CrediaBank ATE (ΠΑ.Σ.Ε.ΚΡΕ.Τ.)» και «Σύλλογος Υπαλλήλων CrediaBank - Ιδρυτικός Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής (Σ.Υ.C.B.)».

Κατώτατος μεικτός μισθός 1.600 ευρώ

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται σταδιακή ενίσχυση των αποδοχών, με ιδιαίτερη έμφαση στις χαμηλότερες μισθολογικές βαθμίδες, καθώς και θέσπιση κατώτατου μεικτού μισθού έως 1.600 ευρώ. Τα επιμέρους επιχειρησιακά επιδόματα ενοποιούνται σε ένα ενιαίο Επιχειρησιακό Επίδομα, διαμορφώνοντας ένα πιο συνεκτικό και διαφανές πλαίσιο αμοιβών.

Σημαντικό μέρος της νέας Σύμβασης αφορά την ενίσχυση των κοινωνικών και οικογενειακών παροχών. Διευρύνεται η στήριξη για τη φροντίδα των παιδιών και τη χρήση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, ενώ ενισχύονται οι παροχές για γάμο και τοκετό, καθώς και για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Παράλληλα, προβλέπεται η αναγνώριση και επιβράβευση της ακαδημαϊκής αριστείας των παιδιών των εργαζομένων και ενισχύεται η υποστήριξη ευάλωτων ομάδων εργαζομένων.

Διατηρείται επίσης το ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και υγείας, ενώ προβλέπεται η δημιουργία συνταξιοδοτικού προγράμματος και η επέκταση του προγράμματος αποταμίευσης για τα παιδιά στο σύνολο των εργαζομένων.

Ευέλικτο ωράριο

Η νέα ΕΣΣΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη, με επιδότηση μεταπτυχιακών σπουδών και πρόσθετες άδειες για εργαζομένους που πραγματοποιούν πανεπιστημιακές σπουδές.

Παράλληλα, προβλέπει ευέλικτο ωράριο προσέλευσης, ενισχύει τον θεσμικό διάλογο μεταξύ της Τράπεζας και των εκπροσώπων των εργαζομένων και επιβεβαιώνει τη μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

Βρεττού: «Μία τράπεζα, μία ομάδα με κοινή κατεύθυνση και προοπτική»

Με αφορμή την υπογραφή της νέας τριετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Η πρώτη ενιαία Συλλογική Σύμβαση της CrediaBank έχει για εμάς ιδιαίτερη σημασία, γιατί αποτυπώνει στην πράξη αυτό που χτίζουμε από την πρώτη ημέρα της συνένωσης: μία Τράπεζα και μία ομάδα ανθρώπων με κοινή κατεύθυνση και κοινή προοπτική. Με τη νέα Συλλογική Σύμβαση κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα, διαμορφώνοντας ένα κοινό και δίκαιο πλαίσιο που αναγνωρίζει την προσπάθεια των ανθρώπων μας, ενισχύει τις αποδοχές και τις παροχές τους και δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης. Η CrediaBank βρίσκεται σε μια περίοδο ταχείας ανάπτυξης και η επιτυχία αυτής της πορείας εξαρτάται πρωτίστως από τους ανθρώπους μας. Θέλουμε η ανάπτυξη της Τράπεζας να δημιουργεί αξία και προοπτική και για εκείνους που την κάνουν καθημερινά πραγματικότητα.»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Ε.ΚΡΕ.Τ. κ. Ιωάννης Δραμουντάνης δήλωσε: «Εκφράζουμε την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας για την επίτευξη συμφωνίας της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2026-2029. Η συμφωνία αποτελεί κομβική συλλογική κατάκτηση και αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου και υπεύθυνης διαπραγμάτευσης. Περιλαμβάνει σημαντικές οικονομικές και θεσμικές βελτιώσεις για το σύνολο των εργαζομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των εργαζομένων με χαμηλότερες αποδοχές και των οικογενειών με μικρά παιδιά. Παράλληλα, ενισχύει την εργασιακή ασφάλεια και προάγει τις αρχές της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας. Η πρώτη ΕΣΣΕ της ενιαίας τράπεζας θέτει τις βάσεις για ένα σύγχρονο και σταθερό εργασιακό περιβάλλον για τα επόμενα χρόνια.»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Υ.C.B. και Γενικός Γραμματέας Ο.Τ.Ο.Ε. κ. Αθανάσιος Σταθόπουλος με τη σειρά του δήλωσε: «H νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην CrediaBank είναι γεγονός. Μέσω διαφανούς συνεννόησης επιτεύχθηκε η γεφύρωση των αρχικά διαπιστωμένων αποστάσεων και εν τέλει η συνομολόγηση ενός αποδεκτού από συνδικαλιστικό κίνημα και εργοδότρια πλευρά πλαισίου αξιόλογων πραγματικά οικονομικών και θεσμικών όρων εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων. Παλαιές και νέες ρυθμίσεις, που η τριετούς διάρκειας Επιχειρησιακή ΣΣΕ ενσωματώνει. Κατακτήσεις, που η παρούσα αλλά και οι επόμενες γενεές εργαζομένων στην CrediaBank είναι σε θέση να γνωρίζουν, να χαίρουν και να προστατεύουν. Πρώτοι στη δουλειά, πρώτοι στους αγώνες, συνεχίζουμε. Με συνέπεια λόγων και έργων. Για το επαγγελματικό μας παρόν και μέλλον, τον κλάδο, αλλά και για την Τράπεζα, την εθνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία.»