Bally's Intralot: Έσοδα 544,2 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο

Στα 544,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα του Ομίλου Bally’s Intralot στο α’ εξάμηνο του 2026, ενώ το Προσαρμοσμένο EBITDA (AEBITDA) ανήλθε σε 184,8 εκατ. ευρώ, με το σχετικό περιθώριο στο 34%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα.

Στα 544,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα του Ομίλου Bally’s Intralot στο α’ εξάμηνο του 2026, ενώ το Προσαρμοσμένο EBITDA (AEBITDA) ανήλθε σε 184,8 εκατ. ευρώ, με το σχετικό περιθώριο στο 34%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα. Η επίδοση επηρεάστηκε από την εποχικότητα της αγοράς στην Τουρκία και από τη χρονική κατανομή των jackpot στις ΗΠΑ, καθώς δεν καταγράφηκαν σημαντικά jackpot κατά την περίοδο.

Το φετινό εξάμηνο είναι το πρώτο πλήρες εξάμηνο στο οποίο ενσωματώνεται η συνεισφορά της Bally’s International Interactive (BII), η οποία πρόσθεσε έσοδα 377,6 εκατ. ευρώ και AEBITDA 132,8 εκατ. ευρώ. Σε pro forma βάση, για τη δωδεκάμηνη περίοδο έως τις 30 Ιουνίου 2026, τα έσοδα του ενοποιημένου οργανισμού ανέρχονται σε 1,06 δισ. ευρώ και το AEBITDA σε 399,9 εκατ. ευρώ.

Σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2025, όταν τα έσοδα είχαν διαμορφωθεί σε 182 εκατ. ευρώ και το AEBITDA σε 60,2 εκατ. ευρώ, τα αντίστοιχα μεγέθη του 2026 ανήλθαν σε 544,2 εκατ. και 184,8 εκατ. ευρώ. Στον τομέα B2C καταγράφηκαν έσοδα 415,5 εκατ. ευρώ και AEBITDA 136,9 εκατ. ευρώ, ενώ στο B2B τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 128,6 εκατ. ευρώ και το AEBITDA σε 48 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα διαφοροποιείται εάν εξαιρεθεί η συνεισφορά της BII. Σε συγκρίσιμη βάση, οι υφιστάμενες δραστηριότητες της Intralot εμφάνισαν έσοδα 166,5 εκατ. ευρώ, έναντι 182 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, μειωμένα κατά 8,5% σε αναφερόμενη βάση και κατά 5,7% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το AEBITDA των υφιστάμενων δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε σε 52,1 εκατ. ευρώ, από 60,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, με το περιθώριο στο 31,2% έναντι 33,1%.

Στο B2B, τα έσοδα των υφιστάμενων δραστηριοτήτων ανήλθαν σε 128,1 εκατ. ευρώ, από 142,5 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας μείωση 10,1% σε αναφερόμενη βάση. Το AEBITDA διαμορφώθηκε σε 41,2 εκατ. ευρώ, έναντι 46,6 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο διατηρήθηκε στο 32,1%, από 32,7%. Οι ΗΠΑ παρέμειναν η μεγαλύτερη αγορά του B2B, με τα έσοδα να υποχωρούν κατά 11,7% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, λόγω της χαμηλότερης επίδοσης του Lottery και των μειωμένων πωλήσεων εξοπλισμού.

Στις υφιστάμενες δραστηριότητες B2C, τα έσοδα ανήλθαν σε 38,5 εκατ. ευρώ, έναντι 39,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, και το AEBITDA σε 10,9 εκατ. ευρώ, από 13,7 εκατ. ευρώ. Στην Τουρκία, τα ποσά στοιχηματισμού της Bilyoner αυξήθηκαν κατά 28,9% σε τοπικό νόμισμα, ωστόσο τα έσοδα σε ευρώ μειώθηκαν κατά 5,5%, στα 29,5 εκατ. ευρώ, ενώ το AEBITDA υποχώρησε στα 8,9 εκατ. ευρώ από 11,5 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα του β’ τριμήνου

Σε επίπεδο β’ τριμήνου, τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 276,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3% σε σχέση με τα 268,1 εκατ. ευρώ του α’ τριμήνου. Το AEBITDA διαμορφώθηκε σε 84,6 εκατ. ευρώ, έναντι 100,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, με το περιθώριο να υποχωρεί στο 30,7% από 37,4%.

Στο αποτέλεσμα του τριμήνου αποτυπώθηκε η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης του διαδικτυακού gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο από 21% σε 40% από την 1η Απριλίου, με επίπτωση περίπου 34 εκατ. ευρώ στο AEBITDA. Σύμφωνα με την εταιρεία, περίπου το 65% αυτής της επιβάρυνσης αντισταθμίστηκε από την αύξηση των εσόδων και τη βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους.

Ρευστότητα και δανεισμός

Στις 30 Ιουνίου 2026, η συνολική ρευστότητα του Ομίλου ανερχόταν σε 287,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 192,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν ταμειακά διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων δεσμευμένων καταθέσεων, και 95 εκατ. ευρώ το αδιάθετο υπόλοιπο της ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής.

Ο συνολικός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 1,811 δισ. ευρώ, έναντι 1,741 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, ενώ ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός ανήλθε σε 1,619 δισ. ευρώ, από 1,494 δισ. ευρώ. Ο Προσαρμοσμένος Δείκτης Καθαρής Μόχλευσης, σε pro forma βάση, διαμορφώθηκε σε 4,05 φορές. Η αύξηση του δανεισμού συνδέεται κυρίως με την άντληση κεφαλαίων από την ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή για τη μερική χρηματοδότηση της άδειας ύψους 85 εκατ. ευρώ στην Αυστραλία.

Σε pro forma βάση για τη δωδεκάμηνη περίοδο έως τις 30 Ιουνίου, ο ενοποιημένος οργανισμός εμφανίζει έσοδα 1,061 δισ. ευρώ, AEBITDA 399,9 εκατ. ευρώ και περιθώριο 37,7%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώνονται σε 143,8 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων σε 122 εκατ. ευρώ, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά την εξυπηρέτηση του χρέους ανέρχονται σε 127,9 εκατ. ευρώ.

O διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Robeson Reeves, αναφερόμενος στα ερωτήματα της αγοράς σχετικά με την Bally’s Corporation, υπογράμμισε ότι η Bally’s Intralot αποτελεί «ξεχωριστή και ανεξάρτητα εισηγμένη νομική οντότητα», με δικές της οικονομικές καταστάσεις και κεφαλαιακή διάρθρωση. Όπως ανέφερε, η εταιρεία δεν αναμένει η διαδικασία χρηματοδότησης της Bally’s Corporation να έχει ουσιώδη δυσμενή επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τις λειτουργίες ή την οικονομική θέση της Bally’s Intralot.