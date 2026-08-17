Bitcoin: Οι επενδυτές τραβούν χρήματα από τα ETF - Οι μεγαλύτερες εκροές από τον Ιούνιο

Τις μεγαλύτερες εκροές από τα τέλη Ιουνίου κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα τα spot ETF του Bitcoin, ανατρέποντας το ισχυρό ξεκίνημα του Αυγούστου.

Τις μεγαλύτερες εκροές από τα τέλη Ιουνίου κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα τα spot ETF του Bitcoin, ανατρέποντας το ισχυρό ξεκίνημα του Αυγούστου.

Τα 13 ETF που είναι εισηγμένα στις ΗΠΑ εμφάνισαν καθαρές εκροές 389,7 εκατ. δολαρίων την εβδομάδα της 10ης Αυγούστου, μετά από εισροές 853,5 εκατ. δολαρίων που είχαν καταγράψει την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η πρώτη εβδομάδα του μήνα σηματοδότησε τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες εισροές από τον Απρίλιο, στον απόηχο μιας σπάνιας παραβίασης ασφαλείας σε εταιρεία των λεγόμενων «cold wallets». Το περιστατικό αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για τη φύλαξη ψηφιακών assets μέσω παραδοσιακών χρηματοοικονομικών προϊόντων.

«Οι καθαρές εκροές από τα ETFs την περασμένη εβδομάδα αντανακλούν το υποτονικό κλίμα στην αγορά του Bitcoin», σχολιάζει η Esme Pau, επικεφαλής κεφαλαιαγορών και πολιτικής στην εταιρεία ασφάλειας blockchain CertiK. «Οι εισροές που καταγράφηκαν λίγο μετά την παραβίαση ασφαλείας της Coldcard φαίνεται πλέον ότι αποτέλεσαν μια παρέκκλιση από την τάση, καθώς το ευρύτερο κλίμα μεταξύ των θεσμικών επενδυτών παραμένει επιφυλακτικό, αγγίζοντας τα όρια της απαισιοδοξίας».

Οι νέες πωλήσεις στα ETFs έρχονται την ώρα που το Bitcoin κινείται γύρω από τα 63.000 δολάρια, έχοντας υποχωρήσει περίπου 50% από το ιστορικό υψηλό που σημείωσε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Ο κίνδυνος υψηλότερων επιτοκίων διατηρεί επιφυλακτικό το επενδυτικό κλίμα, ενώ και η έλλειψη νομοθετικής προόδου στις ΗΠΑ γύρω από το προτεινόμενο Clarity Act, το νομοσχέδιο που αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς κρυπτονομισμάτων, κρατά τους αγοραστές στο περιθώριο.