Ξεκίνησε η τρίτη φάση του οικιστικού προγράμματος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Η τρίτη φάση του οικιστικού προγράμματος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ξεκίνησε με τη δημοπράτηση έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Η τρίτη φάση του οικιστικού προγράμματος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ξεκίνησε με τη δημοπράτηση έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 60 εκατ. ευρώ. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η έναρξη της νέας φάσης περιλαμβάνει την κατασκευή 181 κατοικιών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους σε Ορεστιάδα, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη, Λέσβο, Χίο, Σύμη, Ρόδο και Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρώτης και δεύτερης φάσης του προγράμματος, έχουν ήδη ολοκληρωθεί 462 κατοικίες και αναμένεται να ολοκληρωθούν άλλες 801 εντός των επομένων μηνών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης της τρίτης φάσης, που αντιστοιχεί σε ποσό άνω των 10 εκατ. ευρώ, προέρχεται από έσοδα του νεοσύστατου Ταμείου Ακινήτων Εθνικής Άμυνας.

Όσον αφορά την ειδική μέριμνα για τους αποστράτους, κατασκευάζεται για πρώτη φορά Συγκρότημα Στέγης Διαβίωσης 24 διαμερισμάτων στην Αττική ενώ για τους Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς που θα ενταχθούν σε ειδικά προγράμματα θητείας, κατασκευάζονται δύο συγκροτήματα φοιτητικών εστιών, 48 διαμερισμάτων συνολικά, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τέλος, το υπουργείο προχωρά στην κατασκευή 6 νέων βρεφονηπιακών σταθμών σε Βόλο, Καλαμάτα, Χανιά, Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στην επέκταση 5 υφιστάμενων σταθμών σε Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Σάμο, ώστε να μπορούν να υποδεχθούν και βρέφη.

Όπως έχει, εξάλλου, επισημάνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, «το Οικιστικό Πρόγραμμα δεν είναι λόγια ή εξαγγελίες, αλλά μια πραγματικότητα. μετρημένη, κοστολογημένη, χρηματοδοτημένη, που εκτελείται με ρυθμούς απολύτως εντός προγράμματος, από ανθρώπους αποφασισμένους να φέρουν αυτό το έργο σε πέρας. Για να υπάρχουν αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις, θα πρέπει τα στελέχη τους να απολαμβάνουν ενός επιπέδου ζωής που τους αξίζει, και αυτό οφείλουμε να τους το εξασφαλίσουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ