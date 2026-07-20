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Σε εκδήλωση του ΥΠΟΙΚ θα μιλήσει την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

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Σε εκδήλωση του ΥΠΟΙΚ θα μιλήσει την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη 21 Ιουλίου στις 11:00 θα μιλήσει στην εκδήλωση που διοργανώνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, στο Ωδείο Αθηνών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη 21 Ιουλίου στις 11:00 θα μιλήσει στην εκδήλωση που διοργανώνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, στο Ωδείο Αθηνών, εκδήλωση την οποία διοργανώνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

To Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, αποτελεί το νέο πολυετές πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών δράσεων σε ολόκληρη τη χώρα, με χρηματοδότηση από τους εθνικούς πόρους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ώρα προσέλευσης της εκδήλωσης είναι 10:45.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Κυριάκος Μητσοτάκης
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ)
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