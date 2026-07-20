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Αύξηση 14,1% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Μάιο

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Αύξηση 14,1% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Μάιο
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Αύξηση 14,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Μάιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025.

Αύξηση 14,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Μάιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, έναντι αύξησης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026, παρουσίασε μείωση 2,0%.).

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 – Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 5,5%, έναντι μείωσης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η αύξηση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

- Αύξηση κατά 14,5% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

- Μείωση κατά 15% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

- Αύξηση κατά 26,3% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

- Αύξηση κατά 7,7% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026.

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tags:
ΕΛΣΤΑΤ
Βιομηχανία
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