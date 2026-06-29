Καφούνης: Απαιτείται άμεση νομοθετική ρύθμιση για τα πυρόπληκτα δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Η παρέμβαση της ΕΣΕΕ έρχεται σε συνέχεια των πρωτοβουλιών των Επιμελητηρίων των πυρόπληκτων περιοχών και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), με επιστολή της προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Ανάπτυξης, ζητά την άμεση προώθηση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για τα πυρόπληκτα δάνεια που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Η παρέμβαση της ΕΣΕΕ έρχεται σε συνέχεια των πρωτοβουλιών των Επιμελητηρίων των πυρόπληκτων περιοχών και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, αναδεικνύοντας ένα ζήτημα που εξακολουθεί να επιβαρύνει χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και νοικοκυριά.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες οφειλές δεν προέκυψαν από συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα ή φορολογική παραβατικότητα, αλλά αποτελούν συνέπεια των κρατικών μέτρων στήριξης που θεσπίστηκαν μετά από μεγάλες φυσικές καταστροφές. Η κατάπτωση των εγγυήσεων και η μεταφορά των οφειλών στο Δημόσιο, με την επιβάρυνσή τους από τόκους και προσαυξήσεις, έχει δημιουργήσει σοβαρά εμπόδια στην οικονομική επανεκκίνηση πολλών επιχειρήσεων.

Η ΕΣΕΕ προτείνει μια ολοκληρωμένη και στοχευμένη νομοθετική λύση, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

• αναγνώριση των πυρόπληκτων δανείων ως ειδικής κατηγορίας οφειλών,

• δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 120 μηνιαίες δόσεις,

• σημαντική μείωση ή διαγραφή τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων,

• μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο,

• ένταξη πρωτοφειλετών, συνοφειλετών και εγγυητών στη ρύθμιση,

• αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για τους συνεπείς οφειλέτες,

• δυνατότητα μερικής διαγραφής βασικής οφειλής με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια,

• επιμερισμό της οφειλής μεταξύ των συνυπόχρεων,

• αποκατάσταση της πρόσβασης των συνεπών ρυθμισμένων οφειλετών σε τραπεζική χρηματοδότηση, επενδυτικά προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Παράλληλα, η Συνομοσπονδία ζητά τη σύσταση τεχνικής ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων, της ΑΑΔΕ, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, των Επιμελητηρίων και των παραγωγικών φορέων των πυρόπληκτων περιοχών, προκειμένου να διαμορφωθεί άμεσα μια εφαρμόσιμη και βιώσιμη νομοθετική πρόταση.

Όπως υπογραμμίζει η ΕΣΕΕ, η επίλυση του ζητήματος δεν αποτελεί μόνο πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και αναπτυξιακή επιλογή, καθώς θα επιτρέψει σε βιώσιμες επιχειρήσεις να επανενταχθούν στην οικονομική δραστηριότητα, να διατηρήσουν θέσεις εργασίας και να συμβάλουν στην αναζωογόνηση των τοπικών αγορών, μετατρέποντας παράλληλα ανείσπρακτες οφειλές σε πραγματικά εισπράξιμα έσοδα για το Δημόσιο.