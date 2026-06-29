Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία

Με τον υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας, Shri Piyush Goyal, συναντήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Με τον υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας, Shri Piyush Goyal, συναντήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης και, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας και Ινδίας, με έμφαση στην αύξηση των αμοιβαίων επενδύσεων, την περαιτέρω ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου και τη συνεργασία στους τομείς της βιομηχανίας και της μεταποίησης.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε και η προώθηση του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης (IMEC), ενός έργου στρατηγικής σημασίας για τη διασύνδεση της Ινδίας με την Ευρώπη, που αναβαθμίζει σημαντικά τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ινδίας είναι ουσιαστικής στρατηγικής συνεργασίας, που στηρίζονται στη φιλία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, με στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τις επενδύσεις στις δύο χώρες.