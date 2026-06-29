Το φθινόπωρο οι δικαιούχοι για «merchant» μπαταρίες - Tο αγκάθι

Τους 400 από τους 800 φακέλους που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΥΠΕΝ, έχει εξετάσει η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου. Το ανάχωμα σε νέες αυξήσεις.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση των φακέλων που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο της πρόσκλησης για «merchant» μπαταρίες συνολικής ισχύος 4,7 GW, με τα 900 MW να αφορούν σε έργα στο δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ και τα 3,8 GW στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΑΔΜΗΕ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση του θέματος, η αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου και μετέχουν εκπρόσωποι από τους δύο Διαχειριστές, βρίσκεται στην διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων ως προς την πληρότητά τους που συνολικά υπολογίζονται περί τους 800. Αυτή την στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν εξεταστεί οι μισοί με στόχο να φτάσουν στο 100% μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Τον Οκτώβριο οι δικαιούχοι

Πρόκειται για το πρώτο βήμα προκειμένου να ξεκαθαρίσει ποιοι θα «διεκδικήσουν» τον διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο με το επόμενο να αφορά ποιοι θα πάρουν πράγματι μια «θέση» στο δίκτυο μιας και δεδομένα δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όλα τα αιτήματα που κατατέθηκαν και τα οποία στο σύνολό τους υπερβαίνουν κατά πολύ τα GW που σχεδιάζεται να χορηγηθούν μέσω της πρόσκλησης. Υπενθυμίζεται ότι για το δίκτυο διανομής υποβλήθηκαν περίπου 700 αιτήματα, συνολικής ισχύος 2.160 Μεγαβάτ ενώ οι αιτήσεις στο σύστημα μεταφοράς ξεπέρασαν τα 10 Γιγαβάτ.

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογραμμίζουν πηγές που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την όλη διαδικασία, η απόδοση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης, δηλαδή το «πράσινο φως» στους δικαιούχους να προχωρήσουν στην υλοποίηση των επενδύσεων τους, δεν αναμένεται πριν τον Σεπτέμβριο με Οκτώβριο με το Υπουργείο να εξετάζει ακόμη λεπτομέρειες για μια σειρά ζητήματα που έχουν προκύψει και δημιουργούν προσκόμματα στην όλη διαδικασία.

Το βασικό «αγκάθι»

Το βασικό εντοπίζεται στην περίπτωση των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί για σύνδεση στο σύστημα μεταφοράς όπου τα κριτήρια αξιολόγησης, ως είχαν οριστεί αρχικά στην σχετική Υπουργική Απόφαση, παρουσιάζουν σημαντικές «ασάφειες» που με την σειρά τους αφενός δυσχεραίνουν την διαδικασία αξιολόγησης και αφετέρου αφήνουν ανοικτό «παράθυρο» για κύμα ενστάσεων από τους επενδυτές που δεν θα δουν το έργο τους στην τελική λίστα που θα εκδώσει το ΥΠΕΝ δεδομένου ότι τα αιτήματα ξεπερνούν κατά πολύ την προσφερόμενη δυναμικότητα.

Ως γνωστόν, τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί στον ΑΔΜΗΕ αξιολογούνται με κριτήριο την απόσταση από τον υποσταθμό με την εν λόγω παράμετρο να παρουσιάζει μεγάλη αμφισημία όπως έχει οριστεί στο νόμο. Το πρόβλημα έχει εντοπιστεί και αναγνωριστεί με το Υπουργείο, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, να φέρεται να έχει καταλήξει σε μια λύση που θα επιτρέψει να προχωρήσει κανονικά η διαδικασία μιας και με βάση τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης, θα πρέπει να εκδοθεί μια Υπουργική Απόφαση με τους τελικούς δικαιούχους τόσο στον ΑΔΜΗΕ όσο και στον ΔΕΔΔΗΕ.

Τα σενάρια για κατά κύματα λίστες προτεραιότητας

Η εικόνα είναι πιο ξεκάθαρη στην περίπτωση του ΔΕΔΔΗΕ με τον Διαχειριστή να έχει ήδη κατασταλάξει σε μια σχετική ταξινόμηση των αιτημάτων που ωστόσο δεν μπορεί να πάρει τελική μορφή όσο συναρτάται με την αντίστοιχη διαδικασία στον ΑΔΜΗΕ. Σε αυτή την βάση, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, έχει διατυπωθεί η πρόταση να υπάρξει ένας διαχωρισμός στην εξέταση των αιτημάτων με τα πιο «ξεκάθαρα» να προηγούνται και να ακολουθούν σε δεύτερο χρόνο τα πιο σύνθετα που πιθανά να αποτελέσουν και αντικείμενο ενστάσεων.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει το σύνολο των αιτημάτων στο ΔΕΔΔΗΕ συνολικής ισχύος 900 MW όπου τα πράγματα, όπως προαναφέρθηκε, είναι ξεκάθαρα και επομένως εύκολα μπορεί να προκύψει ποια έργα θα λάβουν προτεραιότητα σύνδεσης καθώς και ένα μέρος από τα αιτήματα στον ΑΔΜΗΕ συνολικής ισχύος 1,1 GW. Υπό το παραπάνω σχήμα, η αδειοδότηση των υπόλοιπων 1,8 GW από το σύνολο των 3,8 GW θα ακολουθήσει μεταγενέστερα. Χρειάζεται να σημειωθεί ότι το θέμα παραμένει ανοικτό με το ΥΠΕΝ «σε πρώτη ανάγνωση» να φαίνεται να εμμένει στον αρχικό σχεδιασμό περί «μιας τελικής λίστας προτεραιότητας», απορρίπτοντας τις «κατά κύματα» λίστες προτεραιότητας.

Οι μπαταρίες «ανάχωμα» στις αυξήσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με νεότερη μελέτη της συμβουλευτικής εταιρείας AFRY οι μπαταρίες δύναται να λειτουργήσουν «πυροσβεστικά» στο ενδεχόμενο νέου άλματος των τιμών του φυσικού αερίου που υπό άλλες συνθήκες θα παρέσυραν την μέση τιμή της αγοράς σε υψηλά επίπεδα. Αναλυτικότερα, η μελέτη επικεντρώνεται στα έτη 2027 και 2035, εξετάζοντας μια σειρά σεναρίων για το κόστος του φυσικού αερίου, από ήπιες αυξήσεις έως και ακραίες ανατιμήσεις. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται τιμές στο TTF από τα επίπεδα των 30-35 ευρώ ανά Μεγαβατώρα έως και τα 135 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, μια «επίδοση» που έχει καταγραφεί μόνο μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Με βάση τα ευρήματα της μελέτης, σε ένα σενάριο νέας ανόδου του φυσικού αερίου, οι μπαταρίες θα αποτελούσαν το πρώτο «τείχος προστασίας» για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η παρουσία τους θα επέτρεπε στο ολοένα μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ να καλύπτει περισσότερες ώρες του 24ώρου με ηλεκτρική ενέργεια χαμηλού κόστους, περιορίζοντας την ανάγκη λειτουργίας των μονάδων αερίου (οι οποίες τότε θα είχαν αυξημένο κόστος).

Ως αποτέλεσμα, θα αυξάνονταν οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς δεν θα διαμορφώνονταν από τις προσφορές των μονάδων φυσικού αερίου και συνεπώς αυτή δεν θα επηρεαζόταν άμεσα από το αυξημένο κόστος του καυσίμου. Με άλλα λόγια, η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) θα αύξανε τις ώρες παραγωγής χαμηλού κόστους, μειώνοντας τις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και, κατά συνέπεια, συγκρατώντας τη μετακύλιση του αυξημένου κόστους φυσικού αερίου στις τιμές της αγοράς.