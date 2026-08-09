ΗΠΑ: Η Γερουσία προωθεί ιστορικό νομοσχέδιο για τα κρυπτονομίσματα

Η νομοθεσία θα προσέφερε στη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων το πρώτο ολοκληρωμένο ομοσπονδιακό ρυθμιστικό πλαίσιο στις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία των ΗΠΑ, Τζον Θουν, έκανε ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση ενός νομοσχεδίου που θα δημιουργούσε ρυθμιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα, το οποίο, εάν εγκριθεί, θα αποτελούσε μεγάλη πολιτική νίκη για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τη βιομηχανία crypto.

Ο Θουν, Ρεπουμπλικανός, κατέθεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου διαδικαστική πρόταση για τη διεξαγωγή κρίσιμης ψηφοφορίας επί του Clarity Act, όταν η Γερουσία επιστρέψει από τις διακοπές του Αυγούστου, στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ψηφοφορία στην ολομέλεια της Γερουσίας επί του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Τύπου της Γερουσίας.

Η κίνηση αυτή δείχνει ότι οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία εκτιμούν πως ενδέχεται τελικά να καταφέρουν να εξασφαλίσουν τις 60 ψήφους που απαιτούνται για την έγκριση του νομοσχεδίου, παρά τη συνεχιζόμενη αντίθεση πολλών Δημοκρατικών.

Αυτή τη στιγμή, το νομοσχέδιο χρειάζεται τη στήριξη τουλάχιστον οκτώ Δημοκρατικών, καθώς και όλων των Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών που έχουν δικαίωμα ψήφου, προκειμένου να εγκριθεί.

Η νομοθεσία θα προσέφερε στη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων το πρώτο ολοκληρωμένο ομοσπονδιακό ρυθμιστικό πλαίσιο στις ΗΠΑ, καθορίζοντας πότε τα ψηφιακά tokens θεωρούνται χρεόγραφα (securities) ή εμπορεύματα (commodities) και ποιες ρυθμιστικές αρχές είναι αρμόδιες για την εποπτεία τους.

Οι εταιρείες του κλάδου των crypto υποστηρίζουν ότι το νομοσχέδιο είναι απαραίτητο για να προσφέρει νομική σαφήνεια και προβλεψιμότητα στην αγορά και ότι θα μπορούσε να ενισχύσει την υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων.

Η ψήφιση του Clarity Act θα έδινε στον Τραμπ μια δεύτερη σημαντική πολιτική νίκη στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, μετά την υπογραφή πέρυσι νόμου που στηρίζει τα stablecoins, δηλαδή ψηφιακά νομίσματα που συνδέονται με το δολάριο. Οι Δημοκρατικοί, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι τα προσωπικά κέρδη της οικογένειας Τραμπ από τα crypto δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων.

Η βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων δαπάνησε πάνω από 119 εκατ. δολάρια στηρίζοντας υποψηφίους υπέρ των crypto στις εκλογές του 2024, με στόχο να προωθηθούν τόσο ο Clarity Act όσο και η νομοθεσία για τα stablecoins.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου θα αποτελούσε, αντίθετα, πλήγμα για τις τράπεζες, οι οποίες έχουν αντιταχθεί σε διατάξεις που θα επέτρεπαν στις εταιρείες crypto να ανταγωνίζονται ουσιαστικά τις τράπεζες για τις καταθέσεις των πελατών, προσφέροντας ανταμοιβές για την κατοχή stablecoins.

Ο Τραμπ, ο οποίος κατά την προεκλογική εκστρατεία επιδίωξε ενεργά τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη της κοινότητας των crypto και η οικογένειά του έχει αποκομίσει κέρδη από δικό της token, έχει θέσει τη μεταρρύθμιση της αγοράς κρυπτονομισμάτων μεταξύ των προτεραιοτήτων της δεύτερης κυβέρνησής του. Ο Λευκός Οίκος έχει επίσης ασκήσει έντονες πιέσεις για την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Τον Ιούνιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η οικογένειά του είχε αποκομίσει περισσότερα από 1,4 δισ. δολάρια εισοδήματα από δραστηριότητες στον χώρο των crypto κατά το προηγούμενο έτος.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν αυστηρότερους περιορισμούς στις δραστηριότητες κυβερνητικών αξιωματούχων που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα, ενώ οι διαπραγματεύσεις για το συγκεκριμένο σκέλος του νομοσχεδίου παραμένουν σε εξέλιξη.