Κίνα: Ο πληθωρισμός στις τιμές παραγωγού υποχώρησε σε χαμηλό τριμήνου τον Ιούλιο

Με δύο πρόσωπα η κινεζική οικονομία: Ισχυρή βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές, αλλά αδύναμη εσωτερική ζήτηση.

Ο πληθωρισμός στις τιμές παραγωγού στην Κίνα επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούλιο, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, ενώ αποκλιμάκωση σημείωσε και ο πληθωρισμός καταναλωτή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Κυριακή.

Η εξέλιξη σημειώθηκε καθώς οι διεθνείς τιμές ενέργειας υποχώρησαν, παρά τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Οι ηγέτες της Κίνας βρίσκονται αντιμέτωποι με μια οικονομία δύο ταχυτήτων: από τη μία πλευρά, η βιομηχανική παραγωγή και οι εξαγωγές παραμένουν ισχυρές, ενώ από την άλλη η εσωτερική ζήτηση παραμένει αδύναμη.

Για να στηρίξουν την ανάπτυξη, οι κινεζικές αρχές έχουν δεσμευτεί να επιταχύνουν τις δημοσιονομικές δαπάνες για έργα υποδομών που έχουν ήδη ενταχθεί στον προϋπολογισμό, με στόχο να ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα έως το τέλος του έτους.

«Οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου, σε συνδυασμό με την εξασθένηση της ζήτησης, είχαν ως αποτέλεσμα τόσο ο πληθωρισμός καταναλωτή όσο και ο πληθωρισμός παραγωγού να διαμορφωθούν τον Ιούλιο χαμηλότερα από τις προβλέψεις. Η πορεία των τιμών του πετρελαίου παραμένει αβέβαιη, γεγονός που σημαίνει ότι και η επίδρασή τους στον πληθωρισμό είναι πιθανό να παραμείνει αβέβαιη», δήλωσε ο Zhaopeng Xing, επικεφαλής στρατηγικής για την Κίνα στην ANZ.

«Από την πλευρά της ζήτησης, ο αντίκτυπος από την επιτάχυνση των δημοσιονομικών δαπανών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους είναι πιθανό να γίνει αισθητός με καθυστέρηση περίπου ενός τριμήνου. Διατηρούμε την εκτίμησή μας ότι ο πληθωρισμός θα ακολουθήσει φέτος μια πορεία σχήματος Μ».

Οι αποπληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να υφίστανται

Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 3,5% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας.

Η αύξηση ήταν χαμηλότερη από το 4,1% του Ιουνίου και αποτελεί τη μικρότερη άνοδο των τελευταίων τριών μηνών. Ήταν επίσης χαμηλότερη από την πρόβλεψη των οικονομολόγων για αύξηση 3,8%, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

Ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,9% σε ετήσια βάση, ενώ οι τιμές των τροφίμων μειώθηκαν κατά 1,5%.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) υποχώρησε κατά 0,1%, έναντι αναμενόμενης αύξησης 0,2% και μετά τη μείωση κατά 0,3% τον Ιούνιο.

Ο Zhiwei Zhang, επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management, δήλωσε ότι η πιο αργή άνοδος των τιμών ήταν συμβατή με άλλα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας, όπως ο δείκτης PMI.

«Η οικονομική δυναμική εξασθένησε το δεύτερο τρίμηνο», δήλωσε ο Zhang. «Το Πολιτικό Γραφείο τον Ιούλιο έδωσε το μήνυμα ότι η δημοσιονομική δαπάνη θα ενισχυθεί ως απάντηση σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής. Η μετάδοση της δημοσιονομικής δαπάνης στην οικονομία θα χρειαστεί χρόνο».

Η ANZ προβλέπει για το σύνολο του έτους αύξηση 2,5% του PPI και 1,0% του CPI.

Παρότι ορισμένοι κλάδοι της Κίνας, κυρίως στους τομείς των πρώτων υλών και της υψηλής τεχνολογίας, εξακολουθούν να καταγράφουν ισχυρή αύξηση κερδών, περισσότεροι μεταποιητικοί κλάδοι που εξαρτώνται από την εγχώρια αγορά αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της υποτονικής ζήτησης, καθώς η συνολική οικονομική ανάπτυξη χάνει δυναμική.

Η αύξηση του κόστους των εισροών κινδυνεύει να πιέσει περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων και να περιορίσει την επενδυτική και επιχειρηματική τους εμπιστοσύνη.

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία, οι υψηλότερες τιμές παραγωγού οφείλονταν κυρίως στις αυξήσεις στους κλάδους εξόρυξης και πρώτων υλών. Αντίθετα, οι τιμές μειώθηκαν στα τρόφιμα και στα καθημερινά καταναλωτικά αγαθά.

Οι ανατιμητικές πιέσεις που προκλήθηκαν από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον του Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ —της σημαντικότερης θαλάσσιας οδού για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου— έχουν ωθήσει υψηλότερα τις τιμές παραγωγού και συνέβαλαν στην αντιστροφή της πολυετούς αποπληθωριστικής τάσης της Κίνας.

Οι κυβερνητικές προσπάθειες να περιοριστεί ο έντονος «πόλεμος τιμών» σε σημαντικούς βιομηχανικούς κλάδους και να σταθεροποιηθούν οι τιμές είχαν μέχρι τώρα περιορισμένα αποτελέσματα.

Με τη ζήτηση των νοικοκυριών για αγαθά να παραμένει υποτονική, εξαιτίας της κρίσης στην αγορά ακινήτων και της χαμηλής εργασιακής ασφάλειας, οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι αποπληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να υφίστανται.

Η εργοστασιακή δραστηριότητα στην Κίνα συρρικνώθηκε τον Ιούλιο, σύμφωνα με επίσημη έρευνα, ενώ επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο τεσσάρων μηνών σε έρευνα του ιδιωτικού τομέα. Και οι δύο δείκτες κατέγραψαν εξασθένηση των νέων παραγγελιών, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η οικονομική δυναμική της Κίνας παραμένει εύθραυστη.

Οι κορυφαίοι ηγέτες της Κίνας, σε μια σημαντική σύσκεψη στα τέλη Ιουλίου, έστειλαν το μήνυμα ότι θα ενισχύσουν τη στήριξη προς την οικονομία και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την καταπολέμηση του υπερβολικού ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των «πολέμων τιμών» μεταξύ των παραγωγών που επιδιώκουν να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους εις βάρος των κερδών.

Παράλληλα, δεσμεύτηκαν να υιοθετήσουν έγκαιρα νέες, πρακτικές και αποτελεσματικές πολιτικές, καθώς και να εντείνουν τις προσπάθειες για την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης και τη βελτίωση της προσφοράς.