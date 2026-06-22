Ενίσχυση 8,65 εκατ. για τους Δήμους Μαγνησίας και Σποράδων – Στο τελικό στάδιο οι αποζημιώσεις

Στα 8,65 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που εγκρίθηκε για τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων από την Κεντρική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ), στο πλαίσιο συνολικής χρηματοδότησης ύψους 25,71 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στα 8,65 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που εγκρίθηκε για τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων από την Κεντρική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ), στο πλαίσιο συνολικής χρηματοδότησης ύψους 25,71 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, η σχετική ενημέρωση δόθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα, μεταξύ εκπροσώπων των θεσσαλικών επιμελητηρίων και του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιου για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστα Κατσαφάδου.

Σύμφωνα με την κατανομή που έλαβε την έγκριση της ΚΕΚΑ, 6 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 8,65 εκατ. ευρώ στους Δήμους της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, 4 εκατ. ευρώ στους Δήμους της Π.Ε. Τρικάλων, 3,76 εκατ. ευρώ στους Δήμους της Π.Ε. Λάρισας και 3,3 εκατ. ευρώ στους Δήμους της Π.Ε. Καρδίτσας.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η επανενεργοποίηση του προγράμματος Thessaly Pass με πρόσθετη χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω τόνωση της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, και η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού, Καλλιόπη Τετώρου. Από την πλευρά των επιμελητηρίων παρέστησαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Αριστοτέλης Μπασδάνης, ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, Πέτρος Παπαδάκος, και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, Χρήστος Γιακουβής.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν στοιχεία για την πορεία των αποζημιώσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023. Όπως ανέφερε ο κ. Καμπούρης, η Θεσσαλία συγκεντρώνει περίπου το 96% των φακέλων των πληγεισών επιχειρήσεων που εντάσσονται στη διαδικασία κρατικής αρωγής.

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί σε αποφάσεις τελικής επιχορήγησης 4.724 επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, σε σύνολο 5.679, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 80% των δικαιούχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η Λάρισα καταγράφει ποσοστό ολοκλήρωσης 88%, τα Τρίκαλα 82%, η Μαγνησία 79% και η Καρδίτσα 77%.

Ειδικά για τη Μαγνησία, όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός πληγεισών επιχειρήσεων στη Θεσσαλία, έχουν ήδη ενταχθεί σε αποφάσεις επιχορήγησης 1.867 επιχειρήσεις σε σύνολο 2.372.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι οι μη επεξεργασμένοι φάκελοι σε ολόκληρη τη Θεσσαλία ανέρχονται πλέον σε μόλις 21, στοιχείο που, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, καταδεικνύει ότι η διαδικασία βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης.

Οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο των διαδικασιών, εκτιμώντας ότι η ολοκλήρωση των ελέγχων και των αποζημιώσεων θα συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάκαμψη των πληγεισών περιοχών και στη στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας της Θεσσαλίας.