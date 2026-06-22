«Καμπανάκι» Ντάιμον: Έκπληκτος για το ράλι της Wall Street, έρχεται «μίνι τσουνάμι»

Οι επενδυτές είναι έκπληκτοι που βλέπουν τα χαρτοφυλάκιά τους να συνεχίζουν να αυξάνονται απέναντι σε τέτοιες αντιξοότητες, κάτι που ισχύει και για τον CEO της JPMorgan Chase.

Η Wall Street έχει περάσει μεγάλο μέρος των τελευταίων ετών αγνοώντας τα κακά νέα. Ο κόσμος έχει γίνει μάρτυρας μιας εκτεταμένης πανδημίας, ενός μεγάλου πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Ευρώπη, του πληθωρισμού σε μεγάλες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, και πιο πρόσφατα, μιας σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν επανειλημμένα δοκιμάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, ωστόσο οι αμερικανικές μετοχές συνέχισαν να φτάνουν σε νέα υψηλά. Ο S&P 500 έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 80% τα τελευταία πέντε χρόνια, ο Nasdaq έχει αυξηθεί περισσότερο από 86%.

Ακόμα και με το παγκόσμιο σοκ προσφοράς πετρελαίου τους τελευταίους τρεις και πλέον μήνες, η Wall Street παρέμεινε αισιόδοξη. Ένας σημαντικός λόγος για αυτήν την ανθεκτικότητα ήταν η άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία τροφοδότησε ελπίδες για ισχυρότερα εταιρικά κέρδη και ένα νέο κύμα αύξησης της παραγωγικότητας στις εταιρείες τεχνολογίας, όπως επισημαίνει το Fortune.

Οι επενδυτές είναι έκπληκτοι που βλέπουν τα χαρτοφυλάκιά τους να συνεχίζουν να αυξάνονται απέναντι σε τέτοιες αντιξοότητες, κάτι που ισχύει και για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον.

Ο βετεράνος της Wall Street παραδέχτηκε ότι είναι λίγο έκπληκτος από τον φαινομενικό εφησυχασμό της αγοράς τη δεδομένη στιγμή. Μιλώντας σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, ο Ντάιμον δήλωσε: «Είμαι έκπληκτος επειδή πιστεύω ότι έχετε την Ουκρανία, το Ιράν, το πετρέλαιο, τη Ρωσία και τη σχέση μας με την Κίνα. Αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά σημαντικά για τον ελεύθερο κόσμο, αλλά δεν είναι απαραίτητα η οικονομία σήμερα».

Ενώ οι καταναλωτές και οι αναλυτές μπορεί να επικεντρώνονται στο βραχυπρόθεσμο, ο Ντάιμον είπε ότι ανησυχεί για τις μετατοπιζόμενες «τεκτονικές πλάκες» που διαμορφώνουν την πορεία της οικονομίας σε πολύ μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

«Ανησυχώ αρκετά γι' αυτό», πρόσθεσε ο τραπεζίτης. «Μπορεί να καθορίσουν την οικονομία, αλλά μπορεί να είναι σε ένα χρόνο από τώρα, σε λίγα χρόνια από τώρα, ή ίσως όλα να είναι κάπως δεσμευμένα. Αλλά ανησυχώ αρκετά γι' αυτό, οπότε βάλτε με στην πιο επιφυλακτική κατηγορία για το πώς θα εξελιχθεί αυτό».

Πόσο διαρκεί ο κύκλος;

Υπάρχουν ορισμένοι ούριοι άνεμοι που υποστηρίζουν την αισιοδοξία της αγοράς προς το παρόν, παρά τα ευρείας κλίμακας παγκόσμια ζητήματα που έχουν μειώσει το ηθικό του Ντάιμον. Αναγνώρισε ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών μπορεί να προέλθει από την αύξηση των δαπανών για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι εταιρείες αναμένεται να επενδύσουν σχεδόν 700 δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνολογία φέτος, μια τάση που είναι πιθανό να συνεχιστεί, όπως επισημαίνει το Fortune. Ταυτόχρονα, η ανεργία παραμένει σταθερή στο 4,3% και το ΑΕΠ αυξάνεται κατά περίπου 2%.

Οι καταναλωτές έχουν επίσης λάβει ώθηση από τον νόμο One Big Beautiful Bill Act. Ενώ μεγάλο μέρος αυτής της ανακούφισης έχει αντισταθμιστεί από την αύξηση των τιμών των καυσίμων που προέκυψε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, εξακολουθεί να παραμένει μια ένεση τόνωσης που βοήθησε την οικονομία.

Ο Ντάιμον ωστόσο γνωρίζει ότι όλοι οι κύκλοι πρέπει να τελειώσουν. Ενώ είπε ότι αυτοί οι παράγοντες δεν είναι απαραίτητα «κακοί» αυτή τη στιγμή, πρόσθεσε: «Δεν ξέρεις τι θα κάνουν σε ένα χρόνο από τώρα ή σε δύο χρόνια από τώρα. Βρισκόμαστε σε μια ανοδική αγορά. Είναι σαν ένα μικρό τσουνάμι. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσεις».