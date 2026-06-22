UBS: Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί τις αγορές, αλλά το ράλι διευρύνεται

Η UBS εκτιμά ότι το χρηματιστηριακό ράλι θα διευρυνθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, με περισσότερους κλάδους και αγορές να συμμετέχουν στην άνοδο, ενώ προβλέπει ότι ο S&P 500 θα φτάσει τις 8.200 μονάδες έως τον Ιούνιο του 2027.

Η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό κινητήριο μοχλό των αγορών, όμως η επόμενη φάση της ανόδου ενδέχεται να μην περιοριστεί μόνο στους μεγάλους πρωταγωνιστές της τεχνητής νοημοσύνης.

Η UBS εκτιμά ότι το χρηματιστηριακό ράλι θα διευρυνθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, με περισσότερους κλάδους και αγορές να συμμετέχουν στην άνοδο, ενώ προβλέπει ότι ο S&P 500 θα φτάσει τις 8.200 μονάδες έως τον Ιούνιο του 2027.

Στην εξαμηνιαία της έκθεση για τις παγκόσμιες αγορές, η ελβετική τράπεζα υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας, η ισχυρή πιστωτική επέκταση και η συνεχιζόμενη δημοσιονομική στήριξη θα συνεχίσουν να στηρίζουν την αύξηση των εταιρικών κερδών και τις αποτιμήσεις.

«Στις προοπτικές μας για το 2026 θέσαμε το ερώτημα αν η τεχνητή νοημοσύνη και η καινοτομία μπορούν να βοηθήσουν τις οικονομίες και τις αγορές να αποκτήσουν ταχύτητα διαφυγής, ξεπερνώντας τα βαρίδια του υψηλού χρέους, της πολιτικής αβεβαιότητας και του επίμονου πληθωρισμού. Μέχρι στιγμής η απάντηση φαίνεται να είναι θετική», αναφέρουν οι αναλυτές της UBS.

Παρά το εντυπωσιακό ράλι των τελευταίων μηνών, ο οίκοις εκτιμά ότι οι αγορές δεν έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια ανόδου τους. Το βασικό της σενάριο προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση των μετοχών μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες, με βασικά στηρίγματα τη συνεχιζόμενη έκρηξη των επενδύσεων στην AI, την ανθεκτικότητα της οικονομίας των ΗΠΑ και τη διατήρηση ευνοϊκών χρηματοπιστωτικών συνθηκών.

Οι επενδύσεις στην AI πλησιάζουν το 1 τρισ. δολάρια

Σύμφωνα με τη UBS, το επενδυτικό «κύμα» στην τεχνητή νοημοσύνη απέχει ακόμη από την ολοκλήρωσή του. Οι συνολικές επενδύσεις που σχετίζονται με την AI θα αυξηθούν κατά 68% το 2026 σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 820 δισ. δολάρια, ενώ το 2027 θα προσεγγίσουν τα 990 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ εξακολουθεί να υπερβαίνει την προσφορά, ενώ οι μεγάλοι πάροχοι cloud εμφανίζονται αποφασισμένοι να διατηρήσουν αμετάβλητα τα φιλόδοξα επενδυτικά τους σχέδια. Οι μεγάλες πλατφόρμες cloud κατέγραψαν αύξηση εσόδων της τάξης του 40% το πρώτο τρίμηνο, ενώ έχουν ήδη δεσμεύσει παραγγελίες υπολογιστικών πόρων αξίας περίπου 2 τρισ. δολαρίων.

Η UBS εξακολουθεί να βλέπει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες στα «εργαλεία» της επανάστασης της AI, δηλαδή στους κατασκευαστές ημιαγωγών, στους παραγωγούς εξοπλισμού για τσιπ, στις μνήμες, στους επεξεργαστές και στις εταιρείες που συμμετέχουν στη συναρμολόγηση και ολοκλήρωση των σχετικών συστημάτων. Μάλιστα, θεωρεί ότι οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι σε γεωγραφικό επίπεδο θα συνεχίσουν να είναι οι ΗΠΑ, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία.

Η ελβετική τράπεζα τονίζει επίσης ότι η άνοδος έχει αρχίσει να αποκτά ευρύτερη βάση. Από τις αρχές του έτους περίπου το 40% των εταιρειών του S&P 500 έχει ξεπεράσει σε απόδοση τον ίδιο τον δείκτη, ποσοστό υψηλότερο από τα προηγούμενα τρία χρόνια και κοντά στον ιστορικό μέσο όρο, και η άνοδος δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά στους τεχνολογικούς γίγαντες.

Η UBS εκτιμά ότι η ισχυρή αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, η πιστωτική επέκταση και η δημοσιονομική στήριξη θα συνεχίσουν να ενισχύουν τα εταιρικά κέρδη και εκτός του οικοσυστήματος της τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας στο ράλι να διευρυνθεί περαιτέρω.

Ο S&P 500 προς τις 8.200 μονάδες

Παρότι αναγνωρίζει ότι υπάρχουν κίνδυνοι, μεταξύ των οποίων μια πιθανή απώλεια εμπιστοσύνης στο story της τεχνητής νοημοσύνης, η UBS δεν θεωρεί ότι είναι αρκετοί για να ανατρέψουν το βασικό της σενάριο.

Η τράπεζα εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ έχει πιθανότατα πλησιάσει στην κορύφωσή του και δεν αναμένει νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στις μειώσεις επιτοκίων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Στο βασικό της σενάριο, προβλέπει ότι ο S&P 500 θα φτάσει τις 8.200 μονάδες έως τον Ιούνιο του 2027, κάτι που συνεπάγεται συνολική απόδοση σχεδόν 10% από τα τρέχοντα επίπεδα. Για τις ευρωπαϊκές μετοχές αναμένει απόδοση περίπου 5%, για τις ιαπωνικές 7% και για τις μετοχές της Ασίας εκτός Ιαπωνίας 10%.