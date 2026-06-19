Αυξήθηκαν οι αφίξεις και οι διανυχτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα τον Απρίλιο

Οι αφίξεις ανήλθαν σε 2.239.150, ενώ την ίδια στιγμή οι διανυκτερεύσεις διαμορφώθηκαν σε 6.918.432, αυξημένες κατά 1,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025.

Αύξηση κατά 0,8% κατέγραψαν οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) τον Απρίλιο του 2026.

Ειδικότερα, οι αφίξεις ανήλθαν σε 2.239.150, ενώ την ίδια στιγμή οι διανυκτερεύσεις διαμορφώθηκαν σε 6.918.432, αυξημένες κατά 1,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, κατά τον μήνα Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρατηρήθηκε μείωση 0,5% στις αφίξεις και 1,4% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε μείωση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 1,2% και 0,9%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 65,0% και 73,6% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων. Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Απρίλιο 2026, ανήλθε σε 3,1 ημέρες.