Κάπλαν (Goldman Sachs): Η Fed ίσως χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια από τον Σεπτέμβριο

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια ακόμα και από τον Σεπτέμβριο, εάν ο πληθωρισμός παραμείνει υψηλός, σύμφωνα με τον Ρομπ Κάπλαν, αντιπρόεδρο της Goldman Sachs και πρώην πρόεδρο της Fed του Ντάλας.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια ακόμα και από τον Σεπτέμβριο, εάν ο πληθωρισμός παραμείνει υψηλός, σύμφωνα με τον Ρομπ Κάπλαν, αντιπρόεδρο της Goldman Sachs και πρώην πρόεδρο της Fed του Ντάλας.

«Εάν οι τιμές του πληθωρισμού δεν υποχωρήσουν μέχρι τον Σεπτέμβριο, πιστεύω ότι η στάθμιση των κινδύνων υποδηλώνει ότι θα ήταν συνετό να ληφθούν κάποια μέτρα, είτε τον Σεπτέμβριο είτε το φθινόπωρο», δήλωσε ο Κάπλαν σε συνέντευξη στο Bloomberg TV. «Αυτό θα ήταν το πιο συνετό πράγμα που θα έπρεπε να γίνει» τόνισε.

Οι traders απέρριψαν τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα του Δημοσίου, ωθώντας ορισμένες αποδόσεις υψηλότερα, αφού ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, έδειξε ότι η Fed παραμένει επικεντρωμένη στην καταπολέμηση του πληθωρισμού. Το «γερακίσιο» μήνυμα ενισχύθηκε από τις προβλέψεις μεμονωμένων μελών της Fed, τα μισά από τα οποία αναμένουν να αυξήσουν τα επιτόκια μέχρι το τέλος του έτους. Χθες η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 3,50% - 3,75% επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς, στο πρώτο κρας τεστ του εκλεκτού του Τραμπ, Γουόρς, στην προεδρία της FOMC.

Ο Κάπλαν δήλωσε ότι εάν ο πληθωρισμός παραμείνει ασταθής, αυτό θα υποδήλωνε ότι η νομισματική πολιτική εξακολουθεί να είναι πολύ ευνοϊκή.

Σημείωσε επίσης ότι οι κινήσεις πολιτικής της Fed σπάνια συμβαίνουν ως εφάπαξ ενέργειες, με τις αλλαγές στα επιτόκια να έρχονται συχνότερα σε ένα «πακετό δύο ή τριών», τονίζοντας ότι μετά τον Σεπτέμβριο, η αγορά θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη, για μία ή δύο αλλαγές ακόμη.

Οι swap traders προεξοφλούν τώρα μια αύξηση του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της μονάδας μέχρι τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με τις προσδοκίες για τον Μάρτιο του 2027 πριν από τη συνεδρίαση της Fed αυτής της εβδομάδας. Οι αποδόσεις των διετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου, από τις πιο ευαίσθητες στις αλλαγές πολιτικής, ανέβηκαν έως και 17 μονάδες βάσης την Τετάρτη - η μεγαλύτερη αύξησή τους από τον Μάρτιο - πριν μειωθούν περίπου δύο μονάδες βάσης στο 4,17% στις ασιατικές συναλλαγές την Πέμπτη.

Ωστόσο, δεν αναμένουν όλοι υψηλότερα επιτόκια. Η Citigroup παραμένει μεταξύ των λίγων εταιρειών της Wall Street που προβλέπουν ότι η Fed θα χαλαρώσει την πολιτική της φέτος, αν και η τράπεζα αυτή την εβδομάδα ανέτρεψε προς τα κάτω την πρόβλεψή της για μείωση των επιτοκίων που θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο αντί για τον Σεπτέμβριο, επικαλούμενη ασθενέστερα στοιχεία για την απασχόληση και χαμηλότερο πληθωρισμό.

Ο Κάπλαν προειδοποίησε να μην ερμηνεύονται υπερβολικά τα τελευταία στοιχεία της Fed, λέγοντας ότι μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και το άνοιγμα των ναυτιλιακών οδών. Οι προοπτικές θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές μέχρι να δημοσιοποιήσουν οι αξιωματούχοι τις επόμενες προβλέψεις τους τον Σεπτέμβριο.