Fed: Τέταρτο «φρένο» στα επιτόκια στο ντεμπούτο Γουόρς

Στον «πάγο» για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση έβαλε τα επιτόκια της η Fed, στο πρώτο κρας τεστ του Κέβιν Γουόρς στην προεδρία της FOMC, ως ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ.

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς, στο πρώτο κρας τεστ του εκλεκτού του Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, στην προεδρία της FOMC.

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, διατήρησε αμετάβλητα στο εύρος 3,50% - 3,75% τα επιτόκιά της την Τετάρτη, την ώρα που ο αυξανόμενος πληθωρισμός διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να πιέζει για χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων παραμένει σε αυτό το επίπεδο από τότε που η κεντρική τράπεζα μείωσε τα επιτόκια κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες στο δεύτερο μισό του 2025.

Η απόφαση για τα επιτόκια ελήφθη ομόφωνα, κάτι που δεν είχε συμβεί εδώ και έναν χρόνο.

Οι αξιωματούχοι της Fed, μέσω του «dot plot», απέσυραν την προηγούμενη πρόβλεψή τους για μείωση επιτοκίων μέσα στο έτος με εννέα να αναμένουν αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του 2026. Ωστόσο, στις προβλέψεις έλειπε η συμμετοχή ενός μέλους, με αναλυτές της Fed να εκτιμούν ότι ο Γουόρς πιθανότατα δεν υπέβαλε τη δική του εκτίμηση.

Σημείωμα που συνοδεύει το υλικό των προβλέψεων ανέφερε ότι 18 από τους 19 συμμετέχοντες στη συνεδρίαση υπέβαλαν προβλέψεις για τα επιτόκια και την οικονομία.

Καθώς το «dot plot» αποτελεί μια ανώνυμη διαδικασία, δεν ήταν εφικτό να διαπιστωθεί αν το μέλος που δεν υπέβαλε προβλέψεις ήταν ο Γουόρς. Ο ίδιος έχει δηλώσει πως τα μέλη της Fed θα πρέπει να μιλούν λιγότερο και να σταματήσουν να επικοινωνούν τις μελλοντικές κινήσεις της κεντρικής τράπεζας πριν από τις συνεδριάσεις για τα επιτόκια. Ορισμένοι αναλυτές μάλιστα εκτιμούν ότι ενδέχεται να επιχειρήσει να καταργήσει συνολικά το συγκεκριμένο εργαλείο. Παράλληλα, έλειπε ακόμη ένα «dot» για τις προβλέψεις του 2028.

Πέρα από την απόφαση για τα επιτόκια η ανακοίνωση της FOMC ήταν πιο «λιτή» από ότι συνήθως και περιορίστηκε σε μόλις 130 λέξεις, έναντι 341 λέξεων στην ανακοίνωση της 29ης Απριλίου.

Οι εκτιμήσεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για τον πληθωρισμό αναθεωρήθηκαν ανοδικά στο 3,6%, από 2,7%. Η πρόβλεψή τους για τον δομικό πληθωρισμό το 2026, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες κατηγορίες τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε στο 3,3%, από 2,7%. Επιπλέον, υποβάθμισαν στο 2,2% από 2,4% τις προοπτικές για την ανάπτυξη, ενώ το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να κλείσει το έτος στο 4,3%.

Παρότι έχει κάνει ελάχιστες δημόσιες τοποθετήσεις πέρα από την ακρόαση επιβεβαίωσης και την ορκωμοσία του στις 22 Μαΐου ως πρόεδρος, ο Γουόρς έχει υποστηρίξει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις που προέρχονται από σοκ προσφοράς θα πρέπει γενικά να παραβλέπονται κατά τη χάραξη πολιτικής. Παράλληλα, έχει εκφράσει την άποψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει τελικά αποπληθωριστική επίδραση στην οικονομία, καθώς η αύξηση της παραγωγικότητας θα συμβάλει στη μείωση του κόστους αγαθών και υπηρεσιών.

Ωστόσο, η υπόθεση της μείωσης των επιτοκίων έχει γίνει πιο περίπλοκη λόγω μιας απροσδόκητα ανθεκτικής αγοράς εργασίας. Η απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα (nonfarm payrolls) ξεπέρασε και πάλι τις προσδοκίες τον Μάιο, με αύξηση 172.000 θέσεων εργασίας, ενώ το ποσοστό ανεργίας, ο δείκτης που παρακολουθεί πιο στενά η Fed, διαμορφώθηκε στο 4,3%, παραμένοντας αμετάβλητος τον τελευταίο χρόνο.

«Η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα που οφείλεται εν μέρει στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η αύξηση της παραγωγικότητας και οι επενδύσεις κεφαλαίου είναι ισχυρές», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Η αύξηση των θέσεων εργασίας συμβαδίζει με το εργατικό δυναμικό και το ποσοστό ανεργίας έχει μεταβληθεί ελάχιστα».

«Ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος σε σχέση με τον στόχο του 2% της Επιτροπής, αντανακλώντας εν μέρει διαταραχές στην προσφορά που έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών σε ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών», προσθέτει η FOMC.

Η ανακοίνωση σημειώνει επίσης ότι η Fed θα διατηρήσει την πολιτική των «άφθονων αποθεματικών» στο τραπεζικό σύστημα, υποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για μείωση των ομολόγων που διακρατεί η κεντρική τράπεζα στον ισολογισμό της ύψους 6,7 τρισ. δολαρίων, όπως έχει υποστηρίξει ο Γουόρς.