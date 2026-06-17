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ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 1,5% στη διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το δ' τρίμηνο 2025

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ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 1,5% στη διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το δ' τρίμηνο 2025
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Μείωση 1,5% σημείωσε η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το δ' τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2024.

Μείωση 1,5% σημείωσε η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το δ' τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2024, ενώ αύξηση 4,8% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δ' τριμήνου του 2024 προς το δ' τρίμηνο του 2023.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων, το δ' τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2024, παρουσίασε αύξηση 0,1%, ενώ μείωση 0,8% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δ' τριμήνου του 2024 προς το δ' τρίμηνο του 2023.

Ταυτόχρονα, η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) παρουσίασε αύξηση 1,8%, ενώ αύξηση 3,7% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δ' τριμήνου του 2024 προς το δ' τρίμηνο του 2023.

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