ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 16,5% του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές το Α' τρίμηνο του 2026

Ισχυρή ανάκαμψη κατέγραψε ο κατασκευαστικός κλάδος κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026

Σημαντική ανάκαμψη κατέγραψε ο κατασκευαστικός κλάδος κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών στοιχεία του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές αυξήθηκε κατά 16,5% το Α΄ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Η επίδοση αυτή σηματοδοτεί σημαντική βελτίωση για τον κλάδο, καθώς κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το 2024 είχε καταγραφεί μείωση 3,8%.

Σε τριμηνιαία βάση, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 44,6% το Α΄ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο του 2025. Ωστόσο, η πτώση αυτή ήταν ηπιότερη σε σύγκριση με τη μείωση 51% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη περίοδο έναν χρόνο νωρίτερα.

Τέλος, ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές σημείωσε αύξηση 2,8% το Α΄ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το Δ΄ τρίμηνο του 2025, γεγονός που υποδηλώνει συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας των κατασκευών.



