Νάγκελ (ΕΚΤ) πληθωρισμό: Και να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, δεν θα υπάρξει άμεση ανακούφιση

«Δεν διαφαίνεται καμία ανακούφιση των ενεργειακών τιμών στο άμεσο μέλλον», υπογράμμισε το μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ.

Τη βεβαιότητά του πως δεν θα υπάρξει άμεση ανακούφιση από το ράλι του πληθωρισμού που οφείλεται στο άλμα των τιμών της ενέργειας, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν ξανά σύντομα, εξέφρασε το μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Γιοακίμ Νάγκελ επειδή θα χρειαστούν μήνες για να ανακάμψει η προσφορά πετρελαίου στα προπολεμικά επίπεδα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Bundesbank επανέλαβε πως όλες οι επιλογές για την ΕΚΤ -δηλαδή, η διατήρηση σταθερών επιτοκίων ή η αύξησή τους όπως έγινε την περασμένη εβδομάδα με άνοδο κατά 25 μονάδες για πρώτη φορά από το 2023- παραμένουν για την επόμενη συνεδρίαση στις 22 έως 23 Ιουλίου. «Δεν διαφαίνεται καμία ανακούφιση των τιμών στο άμεσο μέλλον», επεσήμανε.

«Αντίθετα: ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ επαναλειτουργήσουν κανονικά, θα χρειαστούν μήνες για να επιστρέψει η προσφορά πετρελαίου στο φυσιολογικό» πρόσθεσε. Παράλληλα, αναμένει νέα αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων όταν λήξουν τα μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Αυτές οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν έκπτωση στις τιμές των καυσίμων επιβράδυναν τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες τον Μάιο, εκτίμησε.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΚΤ στις 11 Ιουνίου αύξησε τα επιτόκιά της μετά από 7 «παύσεις» σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό πριν η απότομη αύξηση του κόστους ενέργειας, η οποία ακολούθησε την άνευ προηγουμένου διαταραχή του εφοδιασμού που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, εξαπλωθεί περαιτέρω σε ολόκληρη την οικονομία της Ευρωζώνης.