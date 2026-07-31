Η Γαλλία θα ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία μετά το μαζικό μεταναστευτικό κύμα

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές δήλωσε ότι θα μιλήσει και πάλι σήμερα με τον Ισπανό ομόλογό του και ότι πρόκειται να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα σύνορα.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές δήλωσε ότι θα μιλήσει και πάλι σήμερα με τον Ισπανό ομόλογό του και ότι πρόκειται να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα σύνορα, μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο.

«Μίλησα χθες με τον Ισπανό ομόλογό μου, αναμένεται να μιλήσουμε [και] σήμερα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών στο RTL.

Στο Χ, ο Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της «Συνοριακής Δύναμης ταχείας επέμβασης για ελέγχους σε βάθος».

Face à la situation constatée dans l’enclave de Ceuta, j’ai, dès hier soir, donné des instructions pour renforcer sans attendre les contrôles à la frontière espagnole. Par ailleurs, j’active la Force Frontière d’intervention rapide pour des contrôles en profondeur. — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) July 31, 2026

Ο υπουργός διευκρίνισε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε δώσει «από χθες, Πέμπτη, το βράδυ οδηγίες για ενίσχυση χωρίς να περιμένει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία».

«Έχουμε ελέγχους στα γαλλοϊσπανικά σύνορα, υπάρχουν, εξάλλου ενισχύθηκαν τους τελευταίους μήνες», είπε ο υπουργός στο RTL.

«Έχουμε μια κινητή δύναμη που είναι παρούσα σε μόνιμη βάση. Θα λάβουμε προφανώς μέτρα αν υπάρξουν κινήσεις προς την εθνική επικράτεια. Σε κάθε περίπτωση, θα ενισχύσουμε προφανώς τους ελέγχους στα σύνορα», συνέχισε.

«Χιλιάδες» μετανάστες διέσχισαν τα σύνορα από το Μαρόκο στη Θέουτα στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, ανέφερε ισπανική αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, λέγοντας ότι είναι αδύνατο να υπολογιστεί ο αριθμός τους. Πρόκειται για την πιο σημαντική άφιξη μεταναστών από το 2021, κυρίως νέων ανδρών και εφήβων, από τους οποίους 18 έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί αυτή η αστυνομική πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ