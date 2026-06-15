Λαγκάρντ (ΕΚΤ): Οι υψηλές τιμές ενέργειας εξαπλώνονται στην οικονομία της Ευρωζώνης

«Έμμεσες επιπτώσεις του πληθωρισμού, έχουμε αρχίσει να τις βλέπουμε σχεδόν παντού τις τελευταίες εβδομάδες», υπογράμμισε σε συνέντευξή της στο France Culture.

Τη διαπίστωσή της ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας αρχίζουν να επηρεάζουν και άλλα μέρη της οικονομίας της Ευρωζώνης, εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

«Έμμεσες επιπτώσεις του πληθωρισμού, έχουμε αρχίσει να τις βλέπουμε σχεδόν παντού τις τελευταίες εβδομάδες», υπογράμμισε σε συνέντευξή της στο France Culture.

«Όταν αρχίζουμε να νιώθουμε ότι οι δευτερογενείς επιπτώσεις διογκώνονται -που είναι ιδίως οι κίνδυνοι αύξησης των μισθών- πρέπει αναγκαστικά να λάβουμε μέτρα. Υπάρχει ένας δείκτης που εξετάζουμε ιδιαίτερα, ο οποίος είναι ο υποκείμενος πληθωρισμός» πρόσθεσε.

«Ακούω κριτική - συχνά από τη Γαλλία, και τους καταλαβαίνω - "λαμβάνουν μέτρα και αυτό θα σκοτώσει την ανάπτυξη" μας λένε», ανέφερε η επικεφαλής της ΕΚΤ, σχολιάζοντας την πρόσφατη αύξηση επιτοκίων και τις ανησυχίες που εκφράζουν επενδυτές και οικονομολόγοι.

«Αλλά πρέπει να σκοτώσω τον πληθωρισμό αν ξυπνήσει, επειδή αν βγει από το μπουκάλι, ο επανέλεγχός του θα είναι πολύ πιο δύσκολη και δαπανηρή διαδικασία, και μια μακροπρόθεσμη κατάσταση αυξημένων τιμών είναι απαράδεκτη για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις, και δεν θα εκπλήρωνα την αποστολή μου» πρόσθεσε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως καλή είδηση την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, καλωσορίζοντας πάνω από όλα το επικείμενο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Όταν υπάρχει μια μικρή καταιγίδα, ο καπετάνιος παραμένει στο πλοίο. Το καθήκον μου είναι να ολοκληρώσω την αποστολή της σταθερότητας τιμών και μέγιστης απασχόλησης. Αυτό προς το παρόν καθοδηγεί τη δράση μου» συμπλήρωσε.