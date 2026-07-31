Η Shell πουλάει στην ουγγρική MOL θυγατρική της στην Κύπρο - Ως και 720 εκατ. δολάρια το deal

Ο βρετανικός πετρελαϊκός κολοσσός εστιάζει εντονότερα στις δραστηριότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Συμφωνία πώλησης της θυγατρικής της BG Cyprus στην ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL Group έναντι ποσού που μπορεί να φτάσει τα 720 εκατομμύρια δολάρια ανακοίνωσε την Πέμπτη η Shell, καθώς ο βρετανικός πετρελαϊκός κολοσσός εστιάζει εντονότερα στις δραστηριότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Το ποσοστό συμμετοχής 35% -χωρίς δικαιώματα διαχείρισης- που κατέχει η BG Cyprus σε υπεράκτιο οικόπεδο της Κύπρου, όπου εντοπίζεται το κοίτασμα φυσικού αερίου «Αφροδίτη» στην Ανατολική Μεσόγειο, θα περιέλθει στον έλεγχο της MOL με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία αναμένεται το 2027.

«Η απόφασή μας να αποχωρήσουμε υπαγορεύεται από την πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και τις επιλογές του χαρτοφυλακίου μας, καθώς εστιάζουμε σε ευκαιρίες που ενισχύουν την ολοκληρωμένη αλυσίδα αξίας μας στον τομέα του LNG», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Cederic Cremers, Πρόεδρος του τμήματος Integrated Gas της Shell.

Η Shell επιδιώκει να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο LNG της για να αξιοποιήσει την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για το καύσιμο αυτό και ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα λάβει την τελική επενδυτική απόφαση για τη δεύτερη φάση του έργου LNG στον Καναδά έως τα τέλη του 2026.

Το κοίτασμα φυσικού αερίου «Αφροδίτη», το οποίο βρίσκεται στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) ανοικτά των ακτών της Κύπρου, τελεί υπό τη διαχείριση της κυπριακής θυγατρικής της Chevron (η οποία κατέχει ποσοστό 35%), ενώ η BG Cyprus και η ισραηλινή NewMed Energy κατέχουν μη λειτουργικά μερίδια συμμετοχής ύψους 35% και 30% αντίστοιχα.

Ο Όμιλος BG, ο οποίος εξαγοράστηκε από τη Shell το 2016, είχε αποκτήσει το μερίδιο στο κοίτασμα «Αφροδίτη» το 2015 μέσω της θυγατρικής του στην Κύπρο.

Σημειώνεται πως η Shell ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα καθαρά της κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 9,84 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο -ξεπερνώντας τις προβλέψεις- χάρη στις υψηλότερες τιμές ενέργειας και την αυξημένη μεταβλητότητα της αγοράς κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Τα κέρδη από τον τομέα ολοκληρωμένου φυσικού αερίου της Shell -ο οποίος περιλαμβάνει το μεγαλύτερο παγκοσμίως τμήμα εμπορίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)- ξεπέρασαν άνετα τις προβλέψεις, διαμορφούμενα στα 2,7 δισ. δολάρια (αυξημένα κατά 55% σε ετήσια βάση), παρά τη μείωση της παραγωγής φυσικού αερίου κατά 31% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.