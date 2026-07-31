Πυρκαγιές: Μάχη για τρίτη ημέρα στο νότιο Ρέθυμνο - Βελτίωση σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπυρώσεις στην Πάρο

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, για την αντιμετώπιση της οποίας επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, για την αντιμετώπιση της οποίας επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φύση της φωτιάς, οι ισχυροί άνεμοι, ο γεώτοπος και το ανάγλυφο της περιοχής δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο.

Η Κρύα Βρύση, νότιες περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο και η πλευρά της Πρέβελης απασχολούν διάσπαρτες ομάδες των πυροσβεστών μετά την κινητοποίηση τους από όλη της περιφέρεια της Κρήτης. Οι δυνάμεις των πεζοπόρων τμημάτων και των ΕΜΟΔΕ που δρουν στα μέτωπα έχουν ενισχυθεί από Μηχανοκίνητες Μονάδες της Ηπειρωτικής χώρας και προσπαθούν να σταματήσουν την εξέλιξη των εστιών με αντίπαλο ισχυρούς ανέμους.

Πυροσβεστικό έργο προσφέρουν παράλληλα πολλοί κάτοικοι των χωριών και εθελοντές, ενώ υδροφόρες των ΟΤΑ Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ρεθύμνου και νότιων δήμων του Ηρακλείου μαζί με μηχανήματα έργου συνεισφέρουν στον αγώνα ανδρών και γυναικών του πυροσβεστικού σώματος.

Ολονύκτιες ήταν οι προσπάθειες της πυροσβεστικής να συγκρατηθούν τα μέτωπα, να περιοριστεί η εξάπλωση τους κυρίως στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής για να μην φτάσει σε κατοικίες του χωριού, μέχρι τα εναέρια μέσα να μπουν και πάλι στη μάχη της κατάσβεσης.

Στο Αθερινόλακο Σητείας η κατάσταση σύμφωνα με την ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το συντονιστικό κέντρο χαρακτηρίζεται ως πολύ καλύτερη με τη φωτιά να καίει σε κορφές της περιοχής χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Αγία Τριάδα και Αθερινόλακος το μέτωπο χαρακτηρίζεται σε ύφεση, όμως οι δυνάμεις είναι σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ανέμων που πνέουν με στόχο να προλαμβάνονται οι όποιες αναζωπυρώσεις.





Πάνω από 270 πυροσβέστες επιχειρούν σε Ρέθυμνο και Σητεία με τον κύριο όγκο αυτών να δρουν στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι καταστροφές είναι τεράστιες από τα πολλαπλά μέτωπα το διήμερο 29η-30ή Ιουλίου. Έχουν καεί μεγάλες εκτάσεις γης και σύμφωνα με στοιχεία και αναλύσεις του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus από το Αστεροσκοπείο Αθηνών και την επιστημονική ομάδα του, όπως υπολογίζεται οι πληγείσες περιοχές μέχρι αυτή την ώρα είναι περίπου 45.000 στρέμματα χωρίς να έχουν υπολογιστεί εκτάσεις καμένης γης από τη νέα πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη.

Στο μεταξύ σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση από τα τοπικά ανακριτικά κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και το Ειδικό Κλιμάκιο από την Αθήνα που βρίσκεται στην περιοχή σε συνεργασία και με την ΕΛ.ΑΣ.

Σε όλη την Κρήτη σε διάφορες περιοχές εκδηλώνονται μικρές εστίες φωτιάς οι οποίες όμως σύμφωνα με τους αρμόδιους του Συντονιστικού Κέντρου αντιμετωπίζονται άμεσα και με αποτελεσματικότητα χωρίς να απασχολούν τελικά για πολύ ώρα πολλές δυνάμεις.

Καλύτερη η κατάσταση σε Άνδρο και Κάλυμνο – Αναζωπυρώσεις στην Πάρο

Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών που απασχόλησαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα τα νησιά του Αιγαίου, καθώς σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, η κατάσταση στην Άνδρο και στην Κάλυμνο κρίνεται πλέον καλή, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόσο στην Άνδρο όσο και στην Κάλυμνο η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη των μετώπων. Στην Πάρο, ωστόσο, η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες για να υπάρξει οριοθέτηση της πυρκαγιάς.





Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ - ΜΠΕ, στην Πάρο δεν έχει υπάρξει νέα αναζωπύρωση εκτός της πυρκαγιάς, πρόκειται για ενεργό μέτωπο που εξακολουθεί να παρουσιάζει εστίες μέσα στην περίμετρό του, γεγονός που απαιτεί συνεχή παρουσία και επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στα τρία νησιά παραμένουν οι ίδιες, αυτές που αναπτύχθηκαν χθες: στην Κάλυμνο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και έξι πυροσβεστικά οχήματα· στην Άνδρο βρίσκονται σε ανάπτυξη 25 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και πέντε οχήματα· ενώ στην Πάρο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και δέκα πυροσβεστικά οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, με ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην Πάρο, όπου οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δημιουργούν δυσκολίες και να αυξάνουν τον κίνδυνο νέων εστιών. Στόχος είναι η πλήρης οριοθέτηση και ο έλεγχος της πυρκαγιάς, ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο επέκτασής της.

Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε Πάτρα και Αγρίνιο

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Φλόκα, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει δασική έκταση.





Ειδικότερα, στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 114 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης, της 9ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Στο μεταξύ πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία. Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ