Ευρωαγορές: Σε τροχιά τέταρτου διαδοχικού μήνα κερδών - Στο επίκεντρο ο πληθωρισμός

Οι μετοχές των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων αποπνέουν ένα θετικό κλίμα την Παρασκευή με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να ενισχύεται 0,84% στις 655,38 μονάδες.

Οι μετοχές των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων αποπνέουν ένα θετικό κλίμα την Παρασκευή, ακολουθώντας την παγκόσμια ανάκαμψη του τεχνολογικού κλάδου και θέτοντας τους δείκτες σε τροχιά κερδών για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, ενώ οι επενδυτές προετοιμάζονται για τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,84% στις 655,38 μονάδες, βασιζόμενος σε μία ισχυρή μηνιαία δυναμική, καταγράφοντας άνοδο 1,3% για τον μήνα Ιούλιο.

Ο Εuro Stoxx 50 κερδίζει 1,08% στις 6.414 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημειώνει άνοδο 1,18% στις 25.876 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει 0,94% στις 8.565 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κερδίζει 0,77% στις 10.981 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο βρίσκεται +0,91% στις 52.572 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 καταγράφει κέρδη 0,84% στις 19.922 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν πτώση, αφού η Σαουδική Αραβία πρότεινε τη δημιουργία μιας ναυτικής συμμαχίας για την προστασία βασικών εμπορικών διαδρομών, καθώς πλοία δέχονται επιθέσεις από το Ιράν και τους συμμάχους του στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν 1,36% στα 85,70 δολάρια το βαρέλι.

Οι ανοδικές τάσεις στο τέλος του μήνα ολοκλήρωσαν μια ανθεκτική πορεία των ευρωαγορών τον Ιούλιο. Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, ο δείκτης STOXX 600 αντιμετώπισε τις κλιμακούμενες στρατιωτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, τις διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας και τις ασαφείς ενδείξεις σχετικά με τα επιτόκια από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες.

Παράλληλα, οι δείκτες άντλησαν σημαντική δύναμη από την ισχυρή περίοδο ανακοινώσεων αποτελεσμάτων του β' τριμήνου.

Αυτή τη στιγμή, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην προκαταρκτική ένδειξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) της Ευρωζώνης για τον Ιούλιο, η οποία αναμένεται αργότερα εντός της ημέρας. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί ελαφρώς, μετά τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη για τη Γερμανία, τα οποία υποδηλώνουν επίμονες πιέσεις στις τιμές, γεγονός που θα μπορούσε να περιπλέξει τις μελλοντικές συζητήσεις της ΕΚΤ σχετικά με τη μείωση των επιτοκίων.

Στο εταιρικό μέτωπο, η μετοχή της Credit Agricole ενισχύεται 3,7%, αφότου η γαλλική τράπεζα ξεπέρασε τις προβλέψεις για τα κέρδη της για το β' τρίμηνο, χάρη στην ανάπτυξη των τομέων της διαχείρισης assets και επενδυτικής τραπεζικής.

Εν τω μεταξύ, η Ελβετική Εθνική Τράπεζα σημειώνει τεράστια κέρδη το β' τρίμηνο, επωφελούμενη από τα κέρδη από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις αυξανόμενες αποτιμήσεις των μετοχών.

Στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, η Ferrari, κατασκευάστρια εταιρεία πολυτελών σπορ αυτοκινήτων, καταγράφει άνοδο μετά την αύξηση των προβλέψεων για τα κέρδη του έτους, επικαλούμενη την ισχυρή ζήτηση για προσαρμοσμένα μοντέλα και την ισχυρή τιμολογιακή της δύναμη.

Καθώς ο μήνας πλησιάζει στο τέλος του, οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά τα εισερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό και τα σχόλια των κεντρικών τραπεζών για να εκτιμήσουν εάν η τετράμηνη ανοδική πορεία των μετοχών στην Ευρώπη μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική της στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Ασία

Οι βασικοί δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων κινήθηκαν με ανοδικές τάσεις. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 1%, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο δομικός πληθωρισμός ενδέχεται να ξεπεράσει τον στόχο του 2%. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 8-1, καθώς το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Hajime Takata τάχθηκε υπέρ αύξησης των επιτοκίων στο 1,25%.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο άνω του 15% την Παρασκευή, μετά την έντονη άνοδο των μετοχών των κολοσσών ημιαγωγών SK Hynix και Samsung Electronics. Ο δείκτης αναφοράς της Ιαπωνίας, ο Nikkei 225, σκαρφάλωσε άνω του 3%. Ο S&P/ASX 200 κατέγραψε άνοδο 0,27%. Ο δείκτης Hang Seng διολίσθησε 0,11%, ενώ ο CSI 300 ενισχύθηκε 1,24%.