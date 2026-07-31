Πυρκαγιές: Μάχη με τις φλόγες στη Βοιωτία - Σε Θήβα και Ξηρονομή τα μέτωπα

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε περίπου στις 9:00, σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι Θήβας στη Βοιωτία.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε περίπου στις 9:00, σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι Θήβας στη Βοιωτία.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα και από αέρος 1 ελικόπτερο. Επίσης κινητοποιήθηκαν 1 πυροσβεστικό πλοίο από το λιμένα του Πειραιά και 1 ταχύπλοο σκάφος τύπου RAFNAR από το λιμένα της Πάτρας, προκειμένου να μεταβούν άμεσα πλησίον της ακτογραμμής στον Άγιο Βασίλειο. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Παράλληλα λόγω της πυρκαγιάς, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο 23ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θηβών- Δομβραίνας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 9:37 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασίλειου με κατεύθυνση προς Καπαρέλι. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Ξηρονομή Βοιωτίας- Νέο μήνυμα του 112

Σε ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν στην πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 07:45, σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βοιωτίας προχώρησε η Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα για την κατάσβεσή της επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Παράλληλα, στις 8:42 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Ξηρονομής με κατεύθυνση προς Ελλοπία. Νωρίτερα στις 08:19 είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4) και πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στο σημείο βρίσκεται Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ