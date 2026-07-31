Eldorado Gold: Ισχυρά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το 2ο τρίμηνο - Προχωρά το έργο των Σκουριών

Η Eldorado Gold Corporation («Eldorado», «Eldorado Gold» ή «η Εταιρεία») ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Η Eldorado Gold Corporation («Eldorado», «Eldorado Gold» ή «η Εταιρεία») ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Σημαντικά στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2026

Λειτουργίες

• Παραγωγή χρυσού: 104.616 ουγκιές.

• Πωλήσεις χρυσού: 102.691 ουγκιές, με μέση τιμή πώλησης ανά ουγκιά(1) 4.379 δολάρια.

• Συνολικό κόστος μετρητών(1) : 1.432 δολάρια ανά πωληθείσα ουγκιά.

• Συνολικό κόστος διατήρησης («AISC»)(1) : 1.926 δολάρια ανά πωληθείσα ουγκιά.

• Συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες: 441,3 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 154,6 εκατομμυρίων δολαρίων κεφαλαίου έργου και 59,6 εκατομμυρίων δολαρίων επιταχυνόμενου λειτουργικού κεφαλαίου στις Σκουριές, καθώς και 78,1 εκατομμυρίων δολαρίων κεφαλαίου έργου που επενδύθηκε στο έργο McIlvenna. Το κεφάλαιο ανάπτυξης(1) στα λειτουργούντα μεταλλεία ανήλθε συνολικά σε 91,1 εκατομμύρια δολάρια και το κεφάλαιο συντήρησης(1) στα λειτουργούντα μεταλλεία ανήλθε συνολικά σε 35,0 εκατομμύρια δολάρια.

Οικονομικά

• Έσοδα: 487,5 εκατομμύρια δολάρια.

• Κόστος παραγωγής: 184,8 εκατομμύρια δολάρια.

• Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 149,5 εκατομμύρια δολάρια.

• Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από τις μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης: 103,1 εκατομμύρια δολάρια.

• Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: 554,6 εκατομμύρια δολάρια, στις 30 Ιουνίου 2026. Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 314,8 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω επενδύσεων κεφαλαίου ανάπτυξης, επαναγοράς μετοχών, αποπληρωμών της πιστωτικής διευκόλυνσης ΦΠΑ, καταβολών μερισμάτων και καταβληθέντων φόρων εισοδήματος. Αυτές οι ταμειακές εκροές αντισταθμίζονται εν μέρει από ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, αναλήψεις από την πιστωτική διευκόλυνση και τη μακροπρόθεσμη πιστωτική διευκόλυνση, καθώς και από ταμειακά διαθέσιμα που εισπράχθηκαν από την εξαγορά της Foran Mining Corporation («Foran»).(1)

• Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους: 172,8 εκατομμύρια δολάρια, ή 0,69 δολάρια βασικά κέρδη ανά μετοχή.

• Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη: 136,7 εκατομμύρια δολάρια ή 0,54 δολάρια ανά μετοχή το 2ο τρίμηνο του 2026. Οι προσαρμογές για το 2ο τρίμηνο του 2026 περιλαμβάνουν κέρδος 47,4 εκατομμυρίων δολαρίων από αναβαλλόμενους φόρους λόγω αλλαγών στον συντελεστή του εταιρικού φόρου εισοδήματος στην Τουρκία, καθαρό κέρδος 19,0 εκατομμυρίων δολαρίων από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και έξοδα 13,1 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με έξοδα εξαγοράς και ενοποίησης.

• Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων («Προσαρμοσμένο EBITDA»): 281,1 εκατομμύρια δολάρια το 2ο τρίμηνο του 2026.

• Ελεύθερες ταμειακές ροές: Αρνητικές κατά 334,1 εκατομμύρια δολάρια το 2ο τρίμηνο του 2026, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων επενδύσεων στα έργα Σκουριές και McIlvenna Bay. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές, εξαιρουμένων των έργων Σκουριές και McIlvenna Bay) ανήλθαν σε 40,9 εκατομμύρια δολάρια.

Προοπτικές παραγωγής και κόστους

Η Εταιρεία επικαιροποιεί τις ενοποιημένες προβλέψεις της για την ετήσια παραγωγή χρυσού το 2026 σε 495.000 έως 600.000 ουγκιές, αντανακλώντας την προσθήκη της αρχικής παραγωγής χρυσού από το McIlvenna Bay. Η παραγωγή χρυσού το 2026 εξακολουθεί να επικεντρώνεται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Εξαιρουμένων των Σκουριών και του McIlvenna Bay, η Εταιρεία διατηρεί τις ετήσιες προβλέψεις της για την παραγωγή χρυσού στις 430.000 έως 490.000 ουγκιές, το συνολικό κόστος ανά πωληθείσα ουγκιά μεταξύ 1.220 και 1.420 δολαρίων και το AISC ανά πωληθείσα ουγκιά μεταξύ 1.670 και 1.870 δολαρίων.

Η παραγωγή στο McIlvenna Bay μετά την εξαγορά το 2026 αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 5 και 10 εκατομμυρίων λιβρών χαλκού, 3.000 έως 6.000 τόνων ψευδαργύρου, 5.000 έως 10.000 ουγκιών χρυσού και 100.000 έως 200.000 ουγκιών αργύρου. Τα λειτουργικά κόστη ανά τόνο αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 90 και 110 δολαρίων έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2026 και θα παρουσιάσουν πτωτική τάση καθώς η παραγωγή εισέρχεται σε φάση πλήρους και σταθερής λειτουργίας.

Εταιρικά

• Στις 30 Ιουλίου 2026, η Εταιρεία ανακοίνωσε μέρισμα για το τρίτο τρίμηνο ύψους 0,075 δολαρίων ανά κοινή μετοχή, πληρωτέο στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων κατά το κλείσιμο των εργασιών της 1ης Σεπτεμβρίου 2026.

• Ο Steve Reid παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου και από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ισχύ από τις 30 Ιουλίου 2026.

• Ο Dan Myerson διορίστηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισχύ από τις 30 Ιουλίου 2026.

• Ο Patrick Godin διορίστηκε ως Lead Independent Director, με ισχύ από τις 30 Ιουλίου 2026.

• Ο George Burns θα αποσυρθεί από τη θέση του Chief Executive Officer της Eldorado Gold, με ισχύ από τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Μετά την αποχώρησή του από τη διοίκηση, ο κ. Burns θα παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

• Ο Christian Milau θα αναλάβει τα καθήκοντα του President and Chief Executive Officer και θα ενταχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, με ισχύ από τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

• Ο ρόλος του Paul Ferneyhough θα επεκταθεί σε Executive Vice President, Strategy and Chief Financial Officer, με ισχύ από τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Για την Ελλάδα:

• Με τις Σκουριές να μεταβαίνουν από την κατασκευή στη λειτουργία, ο ρόλος του Executive Vice-President, Greece δεν απαιτείται πλέον και ο Louw Smith θα αποχωρήσει από την Εταιρεία από τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η Εταιρεία ευχαριστεί τον κ. Smith για τη συνεισφορά του στην Eldorado, περιλαμβανομένης της καθοδήγησης των επιχειρησιακών λειτουργιών και των αναπτυξιακών έργων στην Ελλάδα, σε μια φάση σημαντικής ανάπτυξης και μετασχηματισμού για τις Σκουριές και την Ολυμπιάδα.

• Μετά την αποχώρησή του, η ευθύνη για την επιχειρησιακή λειτουργία στην Ελλάδα θα μεταφερθεί στον Niklas Frank, Senior Vice President Operations, Europe, ο οποίος αναφέρεται στον Simon Hille, Executive Vice President & Chief Operating Officer. Από την ένταξή του στην Eldorado το 2023, ο κ. Frank συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής εποπτείας, στην προώθηση πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των επιδόσεων και στην καλλιέργεια μεγαλύτερης συνοχής στο σύνολο του λειτουργικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Η μετάβαση αξιοποιεί τον τρέχοντα ηγετικό ρόλο του κ. Frank στην περιοχή, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ενιαίο σημείο λογοδοσίας για την επιχειρησιακή λειτουργία της Eldorado στην Ελλάδα.

• Επιπρόσθετα, ο Χρήστος Μπαλάσκας θα διοριστεί Vice President & Country Manager, Greece και θα αναφέρεται στον Christian Milau, President & CEO, Eldorado Gold, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ευθύνη του για τις εταιρικές υποθέσεις και τις διοικητικές υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Σχόλια

«Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου αντικατοπτρίζουν τη συνεχή δημιουργία ταμειακών ροών σε όλο το χαρτοφυλάκιο, υποστηριζόμενη από ένα ευνοϊκό περιβάλλον τιμών χρυσού και σταθερή λειτουργική απόδοση, παρά την προγραμματισμένη μείωση της παραγωγής στο Kisladag», δήλωσε ο George Burns, Διευθύνων Σύμβουλος. «Επωφεληθήκαμε από ένα πλήρες τρίμηνο παραγωγής στο Ormaque, το οποίο συνέβαλε στην ισχυρή παραγωγή στο συγκρότημα Lamaque, ενώ η Ολυμπιάδα παρουσίασε για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο σταθερή απόδοση σύμφωνα με τον προγραμματισμό, καθώς η λειτουργία συνεχίζει να επιδεικνύει βελτιωμένη συνέπεια.

Επιπλέον, πετύχαμε διάφορα σημαντικά ορόσημα στα αναπτυξιακά μας έργα. Στις Σκουριές, η κατασκευή πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, με την πρώτη θραύση μεταλλεύματος να πραγματοποιείται επιτυχώς με προσωρινή τροφοδοσία ρεύματος, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα καθώς προετοιμαζόμαστε για τη μετάβαση από τη φάση της θέσης σε λειτουργία προς την παραγωγική λειτουργία. Στο McIlvenna Bay, μετά την επιτυχή ενσωμάτωση της εξαγοράς της Foran, πέτυχαμε την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού κατά τη διάρκεια του τριμήνου και του πρώτου συμπυκνώματος ψευδαργύρου τον Ιούλιο, με τη μονάδα να επιταχύνει πλέον τη λειτουργία της εν όψει της εμπορικής παραγωγής αργότερα στο τρίτο τρίμηνο.

Συνολικά, αυτά τα επιτεύγματα αντανακλούν τη συνεχή υλοποίηση σε όλο το χαρτοφυλάκιό μας, καθώς προωθούμε τα αναπτυξιακά μας έργα και τοποθετούμε την Εταιρεία σε θέση να αυξήσει την παραγωγή και τη δημιουργία ταμειακών ροών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους».