ΤΙΤΑΝ: Στα 300-350 εκατ. ευρώ ο επενδυτικός στόχος της χρονιάς - Νέo «guidance» για το β' εξάμηνο

Με 160 εκατ. ευρώ επενδύσεις το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αναβαθμίζει τo «guidance» για το β' εξάμηνο και προχωρά σε περαιτέρω αύξηση των οικονομικών «μεγεθών».

Με παρακαταθήκη τα θετικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις του για το υπόλοιπο του έτους, αναμένοντας υψηλή μονοψήφια αύξηση των πωλήσεων, άνοδο των κερδών EBITDA με περαιτέρω διεύρυνση των περιθωρίων κερδοφορίας.

Την ίδια στιγμή, όπως επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου Marcel Corbuz, κατά την χθεσινή ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, οι επενδύσεις του Ομίλου «έκλεισαν» στα 160 εκατ. ευρώ τους πρώτους έξι μήνες με προοπτική να αυξηθούν στα 300-350 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος της χρονιάς, εστιάζοντας τόσο στην υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου (TITAN Forward 2029), όσο και στις «ανάγκες» που προκύπτουν με την ενσωμάτωση των 3 εξαγορών – Trancim, Keystone και Vracs de l’Estuaire – που από τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου συμπεριλαμβάνονται πλήρως στα «μεγέθη» του Ομίλου.

Η γενική εικόνα που προκύπτει τόσο από το προηγούμενο εξάμηνο όσο και από τις προοπτικές της αγοράς όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής, διατηρεί θετικό πρόσημο στις εκτιμήσεις της διοίκησης, με την τελευταία να δηλώνει αισιόδοξη για τη συνέχεια παρά την αστάθεια και την αβεβαιότητα που μαστίζει την παγκόσμια οικονομία, σε συνέχεια των γεωπολιτικών αναταράξεων και του πολέμου σε Μέση Ανατολή και Περσικό Κόλπο.

Από εκεί πέρα, η οργανική ανάπτυξη, το ισχυρό orderbook, όπως διαμορφώνεται και με την ενσωμάτωση των τριών νέων εταιρειών σε Τουρκία, Γαλλία και ΗΠΑ, καθώς και σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προκύπτουν για τον Όμιλο τόσο από τις εξαγορές όσο και από τις συνέργειες που περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιό του, αναμένεται, όπως υπογραμμίστηκε, να αποτελέσουν τα «key drivers» που με την σειρά τους θα σηκώσουν το «βάρος» του αναθεωρημένου «guidance» για το υπόλοιπο του έτους. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης, οι τρεις νέες εταιρείες αναμένεται να συνεισφέρουν στα EBITDA του Ομίλου περί 45 με 50 εκατ. ευρώ.

Έπειτα, η αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσιάζει τα καλύτερα margins με ανάλογες καλές επιδόσεις αλλά και προοπτικές να καταγράφονται στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου και ειδικότερα της Ελλάδας, ενώ ακολουθούν οι ΗΠΑ όπου παρά τις αυξομειώσεις κατά περιοχή δραστηριότητας του Ομίλου, παραμένουν υψηλά στις προτεραιότητες με ισχυρή δυναμική για το μέλλον.

Σε ανοδική τροχιά η ελληνική αγορά

Αναλυτικότερα, στην Ελλάδα, η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή, χάρη στη συνεχιζόμενη δραστηριότητα στον τομέα των υποδομών, την ανάπτυξη εμπορικών ακινήτων και επιλεγμένα οικιστικά έργα. Σημαντικά έργα, όπως το The Ellinikon, η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, το Flyover Θεσσαλονίκης, η επέκταση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, το νέο αεροδρόμιο της Κρήτης, καθώς και άλλα έργα μεταφορών, ενέργειας και λιμενικών υποδομών, συνέχισαν να στηρίζουν τη ζήτηση.

Ο Όμιλος ενίσχυσε περαιτέρω την ολοκληρωμένη πρότασή του στην Ελλάδα, καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις στους κλάδους του έτοιμου σκυροδέματος και των αδρανών υλικών, με τη στήριξη έργων υποδομών, τουρισμού, logistics, data centers και ενέργειας. Συνολικά, οι πωλήσεις στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 20%, ή κατά 11% σε συγκρίσιμη βάση, και ανήλθαν σε €310 εκατ., ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 39% ή 28% σε συγκρίσιμη βάση, φθάνοντας τα €53,7 εκατ.

Τα καλύτερα margins στη ΝΑ Ευρώπη

Οι δραστηριότητες του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις, χάρη στο ευνοϊκό περιβάλλον ζήτησης και τιμών. Με αφετηρία έναν ιδιαίτερα ισχυρό Ιούνιο, όλες οι αγορές της περιοχής σημείωσαν αύξηση των όγκων πωλήσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο, οδηγώντας σε υψηλότερους όγκους πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο στις περισσότερες χώρες, ενώ η συνολική αγορά διατηρήθηκε σταθερή σε υψηλά επίπεδα. Παρά την αύξηση του κόστους των στερεών καυσίμων, η περιοχή συνέχισε να καταγράφει κορυφαία περιθώρια κερδοφορίας σε επίπεδο Ομίλου.

Οι ιδιαιτερότητες της αγοράς των ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, οι συνθήκες της αγοράς παρέμειναν ανομοιογενείς, με την ισχυρή δραστηριότητα στα έργα υποδομών και τη ζήτηση από τον τομέα των ιδιωτικών μη οικιστικών κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των data centers, να αντισταθμίζουν τη συνεχιζόμενη υποτονική αγορά κατοικίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι δραστηριότητές του Ομίλου κατέγραψαν βελτιωμένες πωλήσεις (σε συγκρίσιμη βάση) τόσο κατά το δεύτερο τρίμηνο όσο και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, χάρη στην αύξηση των όγκων πωλήσεων στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων κατά το δεύτερο τρίμηνο. Αναλυτικότερα, Οι πωλήσεις των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3% σε συγκρίσιμη βάση και διαμορφώθηκαν σε €749 εκατ., ενώ τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €148 εκατ.

Οι επιδόσεις του Ομίλου το α' εξάμηνο του 2026

Οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €1,42 δισ., αυξημένες κατά 7%, εκ των οποίων περίπου €80 εκατ. προήλθαν από τις πρόσφατες εξαγορές. Ισχυρή ήταν και η οργανική ανάπτυξη (+€86 εκατ.), με αύξηση των πωλήσεων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, χάρη στους υψηλότερους όγκους πωλήσεων σε αδρανή υλικά και έτοιμο σκυρόδεμα, υψηλούς και σταθερούς όγκους πωλήσεων τσιμέντου και βελτιωμένες τιμές.

Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 8,7% (8,7% σε συγκρίσιμη βάση) σε €312 εκατ., με διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους, καθώς οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και οι πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους στο πλαίσιο του Project Prime αντιστάθμισαν το αυξημένο ενεργειακό κόστος λόγω των συνθηκών στη Μέση Ανατολή. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €153,2 εκατ., αυξημένα κατά 16% σε συγκρίσιμη βάση, παρά το υψηλότερο κόστος αποσβέσεων και τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.

Οι πωλήσεις κατά το Β’ τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε €784 εκατ., αυξημένες κατά 14% (9% σε συγκρίσιμη βάση), ενώ τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε €174,2 εκατ., αυξημένα κατά 6% (3,4% σε συγκρίσιμη βάση), χάρη στις ισχυρές επιδόσεις τον Ιούνιο και τη συμβολή τόσο της οργανικής ανάπτυξης όσο και των εξαγορών. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €877 εκατ., με τον δείκτη δανεισμού να παραμένει στο 1,4x EBITDA μετά την ολοκλήρωση επενδύσεων ύψους περίπου €700 εκατ. για τρεις στρατηγικές εξαγορές, οι οποίες βρίσκονται σε φάση επιταχυμένης ενσωμάτωσης.