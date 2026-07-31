Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό πλάνο - μαμούθ του ομίλου Σκλαβενίτης για τα επόμενα χρόνια

Μια προς μια όλες οι επενδύσεις του leader του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων σε νέα καταστήματα, υποδομές, logistics, νέα projects έως το 2027.

Ακόμη μεγαλύτερες «στροφές» ανεβάζουν τα επενδυτικά σχέδια του ομίλου Σκλαβενίτης τα επόμενα χρόνια, καθώς ο μεγαλύτερος, βάσει τζίρου, «παίκτης» του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στη χώρα μας πέτυχε ένα ακόμη ορόσημο, ξεπερνώντας σε κύκλο εργασιών τα 6 δισ. ευρώ το 2025 .

Όπως επισημαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης, ο μεγαλύτερος λιανεμπορικός όμιλος της χώρας επένδυσε το 2025 ποσό ύψους 228 εκατ. ευρώ σε καταστήματα, υποδομές logistics, ψηφιακό μετασχηματισμό και ανθρώπινο δυναμικό, ενώ ο βασικός του βραχίονας, η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη, προχώρησε για το ίδιο χρονικό διάστημα σε επενδύσεις ποσού ύψους 192,5 εκατ. ευρώ.

Για τη δε διετία 2026-2027 προβλέπονται επενδύσεις που θα κυμανθούν σε ετήσια βάση στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, ήτοι 190 - 200 εκατ. ευρώ ανά έτος και κατ’ επέκταση 380-400 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2027.

Οι νέες επενδύσεις σε καταστήματα

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων της, το 2026 η επιχείρηση έχει ήδη προχωρήσει στην ίδρυση δύο νέων καταστημάτων σε Γλυφάδα και Βαθύ Σάμου. Το κατάστημα στη Γλυφάδα βρίσκεται επί των οδών Γρ. Λαμπράκη 46 και Αγ. Νικολάου 49 και άνοιξε τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ το κατάστημα στο Βαθύ άνοιξε στις 28 Ιουλίου 2026 και βρίσκεται στον Οικισμό Βαρέλλα (θέση Άγιος Δημήτριος).

Στα τέλη, δε, του περασμένου Απριλίου, ο όμιλος Σκλαβενίτης ανακοίνωσε τη λειτουργία ως εταιρικών δύο νέων καταστημάτων στην Πάρο που λειτουργούσαν με τη μέθοδο της δικαιόχρησης. Ειδικότερα, ως εταιρικά λειτουργούν πλέον τα καταστήματα στη Μάρπησσα (επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς - Πίσω Λιβαδιού) και στην Παροικιά (επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς - Πίσω Λιβαδιού).

Η λειτουργία νέων καταστημάτων, αλλά και οι ανακαινίσεις υφιστάμενων θα συνεχιστούν.

Το στοίχημα του project Food to Go

Παράλληλα, την άνοιξη του 2026 η επιχείρηση έφερε στην αγορά ένα νέο μοντέλο καταστημάτων, τα Food to Go, τα οποία προσφέρουν ποικιλία επιλογών σε έτοιμα γεύματα, σαλάτες, σάντουιτς, παγωτά και επιδόρπια. Μέχρι σήμερα λειτουργούν τέσσερα πιλοτικά καταστήματα σε Σύνταγμα, Αμπελόκηπους, Μαρούσι και Κουκάκι, με το τελευταίο να ανοίγει μόλις στις 22 Ιουλίου.

Στα επενδυτικά πλάνα της Σκλαβενίτης είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του project Food to Go, μέσω της δημιουργίας και νέων πιλοτικών καταστημάτων και περαιτέρω ανάπτυξη μέσω δικαιόχρησης σε εργαζομένους της επιχείρησης και σε επαγγελματίες της εστίασης.

Tα «Σκλαβενίτης Food to Go» αποτελούν επί της ουσίας μετεξέλιξη της αλυσίδας μαγειρευτού φαγητού «Σπιτική Κουζίνα» που εξαγόρασε ο όμιλος Σκλαβενίτης το καλοκαίρι του 2025, επιβεβαιώνοντας περίτρανα πως ο κλάδος των έτοιμων γευμάτων αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζεται εδώ ότι το δίκτυο των 20 και πλέον καταστημάτων της αλυσίδας έκλεισε στις 31 Οκτωβρίου 2025 προκειμένου να αναζητηθεί το νέο concept λειτουργίας του. Το νέο concept βρέθηκε και πλέον επανασυστήνεται στο καταναλωτικό κοινό.

Με την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση ο leader του κλάδου «μπαίνει» με ακόμη μεγαλύτερες αξιώσεις στη μαζική εστίαση και δη στο σπιτικό φαγητό, ανεβάζοντας στα ύψη τον ανταγωνισμό με τους έτερους «παίκτες» του κλάδου, καθώς αλλάζει στρατηγικά τους όρους του παιχνιδιού. Το φιλόδοξο πλάνο της Σκλαβενίτης στον χώρο του έτοιμου μαγειρευτού επικεντρώνεται σε ένα μεγάλο project.

Πρόκειται για τη νέα μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων που κατασκευάζει ο όμιλος Σκλαβενίτης στη Μαγούλα. Τη μονάδα παραγωγής κατασκευάζει η AVAX στους χώρους της Μανδράλ Ακίνητα Αποθηκεύσεων Μονοπρόσωπη ΑΕ, στην απόκτηση των οποίων προχώρησε η Σκλαβενίτης τον Ιούλιο του 2024 μέσω της θυγατρικής της, της Γλάρος. Με το που αποκτήθηκε δε από τον μεγαλύτερο λιανεμπορικό όμιλο της χώρας η «Μανδράλ Ακίνητα Αποθηκεύσεων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», μετονομάστηκε σε «ΑΥΡΑ Παραγωγή Γευμάτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», με στόχο να δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή έτοιμων γευμάτων.

Κατά τις πληροφορίες, η νέα μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων, όταν θα ξεκινήσει τη λειτουργία της, αναμένεται να παράγει σε ημερήσια βάση έως και 250.000 μερίδες έτοιμου φαγητού, οι οποίες θα διανέμονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα απασχολεί περίπου 300 εργαζομένους, ενώ το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να σχεδιάζεται να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια. Η λειτουργία του εργοστασίου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2026.

Το κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο και το μεγάλο FoodHall στον Ρέντη

Το επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης επικεντρώνεται επίσης και στη δημιουργία νέου Κέντρου Διανομής Προϊόντων Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας, 45.000 τ.μ., στη Φούσα Ασπροπύργου, καθώς και στη δημιουργία του μεγαλύτερου FoodHall στην Ελλάδα, ενός πολυχώρου στην περιοχή του Ρέντη, με στόχο να προσφέρει μία ολιστική εμπειρία γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για όλη την οικογένεια.

Το FoodHall στον Ρέντη βρίσκεται σε φάση κατασκευής, προκειμένου να είναι έτοιμο να λειτουργήσει στις αρχές του 2027. Το The FoodHall θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της ΠΙΤΣΟΣ στον Ρέντη (πλησίον συμβολής των Λεωφόρων Πέτρου Ράλλη και Κηφισού), θα διαθέτει εκθεσιακούς χώρους 50.000 τ.μ. και θα δέχεται πάνω από 20.000 Έλληνες και ξένους επισκέπτες καθημερινά. Το ύψος της επένδυσης θα ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ, ενώ θα δημιουργηθούν πάνω από 1.200 νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρόφιμο θα είναι ο μεγάλος «πρωταγωνιστής» του πολυχώρου. Θα υπάρχει μια υπεραγορά τροφίμων και περίπου 20 εστιατόρια γύρω γύρω, αλλά και ένα πρωτοποριακό project που θα αφορά στη στήριξη των μικρών παραγωγών.

«Θα έχουμε μία αγορά μικρών παραγωγών. Θα υπάρχουν 8-10 περίπτερα τα οποία θα τα παρέχουμε δωρεάν σε μικρούς παραγωγούς που θα φέρνουν τα προϊόντα τους να τα εκθέσουν πρώτη φορά εκεί για να δουν και την απήχηση στον κόσμο. Όταν θα πετυχαίνει αυτό το προϊόν θα είναι ένα καλό τεστ για να έρχεται μετά στα ράφια των καταστημάτων μας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για την Σκλαβενίτης. Μια ελληνική εταιρεία πρέπει να υποστηρίξει την ελληνική παραγωγή», τόνιζαν πρόσφατα πηγές με γνώση των διαδικασιών.

Για το 2025 οι επενδύσεις της επιχείρησης επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση του δικτύου της, μέσω της ίδρυσης τριών καταστημάτων σε Πάτμο, Κρανίδι και Παραλίμνιο Ιωαννίνων, στη δημιουργία ενός νέου κέντρου διανομής παραγγελιών eMarket στα Σπάτα, καθώς και σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και εξοικονόμησης ενέργειας σε καταστήματα και λοιπές εγκαταστάσεις.

Έσπασε το φράγμα των 6 δισ. ευρώ ο τζίρος το 2025

Την περυσινή χρονιά ο κύκλος εργασιών του ομίλου Σκλαβενίτης έσπασε το φράγμα των 6 δισ. ευρώ, καθώς ο leader του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων εμφάνισε το 2025 κύκλο εργασιών ύψους 6,13 δισ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών 5,56 δισ. ευρώ το 2024. Για την περυσινή χρονιά, τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 99,5 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 1,6% επί του συνολικού κύκλου εργασιών.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στον όμιλο Σκλαβενίτης ανήκουν οι Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, ο Σκλαβενίτης Κύπρου, ο Χαλκιαδάκης και The Mart. Η μισθοδοσία ανήλθε στα 902 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι συνολικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ανήλθαν σε 255 εκατ. ευρώ.

Με 542 καταστήματα και 42.415 εργαζόμενους

Στα τέλη του 2025 ο όμιλος Σκλαβενίτης αριθμούσε 542 καταστήματα έναντι 539 το 2024, ενώ ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών ανήλθε σε 776.000 από 712.000 πελάτες το 2024. Στις 31/12/2025 οι εργαζόμενοι του ομίλου ήταν 42.415 έναντι 39.835 εργαζομένων το 2024.

Για την εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 5,1 δισ. ευρώ το 2025 από 4,65 δισ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 95,9 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 1,9% επί του συνολικού κύκλου εργασιών.

Η μισθοδοσία ανήλθε στα 768 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι συνολικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ανήλθαν σε 220 εκατ. ευρώ ενώ οι επενδύσεις ανήλθαν στα 192,5 εκατ. ευρώ.

Ο αριθμός των καταστημάτων ήταν 460 έναντι 457 το 2024, ενώ ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών ήταν 683.000, έναντι 638.000 πελατών το 2024. Στις 31/12/2025 οι εργαζόμενοι ήταν 35.965 έναντι 33.957 εργαζομένων το 2024.

Το 2025 η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης προχώρησε στη δημιουργία περισσότερων από 2.000 νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, στάθηκε έμπρακτα στο πλευρό των εργαζομένων της μέσα από πρωτοβουλίες ενίσχυσης συνολικού ύψους 38,7 εκατ. ευρώ. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, η επιχείρηση προχώρησε σε μισθολογικές παρεμβάσεις για 30.000 εργαζομένους, οι οποίες ξεπερνούν τα 22,2 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας από την 1η Απριλίου τον βασικό μισθό στα 1.000 ευρώ για άγαμους και στα 1.060 ευρώ για έγγαμους εργαζομένους, και στα 1.050 ευρώ και 1.110 ευρώ αντίστοιχα με τη συμπλήρωση διετίας.

Πού «βλέπει» αβεβαιότητες

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση του ομίλου, οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες είναι σταθερές. Μετά τον υψηλό πληθωρισμό των τελευταίων ετών, οι συνθήκες στην Ελλάδα ομαλοποιούνται. Ωστόσο, αρκετές αβεβαιότητες, λόγω των παγκόσμιων εξελίξεων, ενδέχεται να επηρεάσουν τις μελλοντικές προοπτικές.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, η οποία προκαλείται κυρίως από: