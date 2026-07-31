Συνεχίζουν με φόρα οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο

Bull run για τις τράπεζες και νέα ρεκόρ μετά τα δυνατά αποτελέσματα. Αγοραστές σε όλο το ταμπλό.

Με το κλίμα στις διεθνείς αγορές να φτιάχνει εκ νέου, μετά το «άδειασμα» που προέκυψε κατά τη διάρκεια του στίγματος που έστειλε η Fed, το Χρηματιστήριο μπορεί να συνεχίσει υψηλότερα, αναζητώντας και νέους πρωταγωνιστές πέραν των τραπεζών.

Η αγορά φρόντισε το τελευταίο δεκαήμερο να προχωρήσει σε μερικό front running αναμένοντας τα ισχυρά αποτελέσματα εξαμήνου και πλέον θα αποκωδικοποιήσει τις αναβαθμίσεις στις οποίες προχώρησαν οι διοικήσεις.

Αναλυτικότερα, σε επίπεδα υψηλότερα των εκτιμήσεων του consensus κινήθηκαν τα βασικά μεγέθη της Eurobank στο δεύτερο τρίμηνο, με τη διοίκηση να προχωρά σε επί τα βελτίω αναθεώρηση της καθοδήγησης για πλειάδα μεγεθών, όπως επιτοκιακά έσοδα, προμήθειες, κερδοφορία και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων. Η διοίκηση αναμένει πλέον υψηλότερη πιστωτική επέκταση της τάξεως των 4,5 δισ. ευρώ, έναντι περίπου 3,8 δισ. προηγουμένως, επιτοκιακά έσοδα κατά 7% υψηλότερα (έναντι 2,5%) και έσοδα από προμήθειες κατά 10% (έναντι 7%). Πέραν αυτών, η Eurobank αναμένει υψηλότερη οργανική λειτουργική κερδοφορία της τάξεως των 2 δισ. ευρώ φέτος (έναντι 1,9 δισ. ευρώ) και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 17% έναντι 16%. Η διοίκηση καθοδηγεί πλέον για υψηλότερη του 10% μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή έναντι περίπου 10%.

Από την άλλη, σε στοχευμένη και συγκρατημένη αναβάθμιση των στόχων κερδοφορίας προχώρησε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, καθώς οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, η ευνοϊκότερη πορεία των επιτοκίων και η ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους επιτρέπουν υψηλότερους στόχους για το 2026.

Έτσι, η διοίκηση της τράπεζας αναβάθμισε το στόχο για τα επιτοκιακά έσοδα, με την αύξηση να τοποθετείται πλέον σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό από χαμηλό μονοψήφιο προηγουμένως. Παράλληλα, ανεβάζει τον στόχο για το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στις 280 μονάδες βάσης περίπου, από άνω των 275 μονάδων, ενώ διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμηση για αύξηση των προμηθειών σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό και για κόστος κινδύνου κάτω από τις 40 μονάδες βάσης.

Η αναθεωρημένη καθοδήγηση μεταφράζεται σε υψηλότερους στόχους για την κερδοφορία, με τα κέρδη ανά μετοχή να αναμένονται πλέον άνω των 1,4 ευρώ και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να εκτιμάται πάνω από το 15% (στο 15,5% στο εξάμηνο) που θεωρείται συντηρητική. Στο μέτωπο του ισολογισμού, η διοίκηση διατηρεί τον στόχο για υψηλή μονοψήφια μέση ετήσια αύξηση των ενήμερων δανείων την τριετία, με αύξηση άνω των 3 δισ. ευρώ το 2026, καθώς και για δείκτη NPE κάτω από το 2,4%.

Ισχυρότερα του αναμενόμενου ήταν κέρδη μετά φόρων της Alpha Bank, που έφτασαν στα 497,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ σε επίπεδο β' τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 315,7 εκατ. ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, το β’ τρίμηνο, η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 1,6 δισ. ευρώ, ενώ για το α’ εξάμηνο ανήλθε σε 2,2 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου, εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ανήλθε σε 39,9 δισ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 4,7% σε τριμηνιαία βάση και 14,3% σε ετήσια βάση.

Πέραν των τραπεζών, με παρακαταθήκη τα θετικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, ο όμιλος ΤΙΤΑΝ αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις του για το υπόλοιπο του έτους, αναμένοντας υψηλή μονοψήφια αύξηση των πωλήσεων, άνοδο των κερδών EBITDA με περαιτέρω διεύρυνση των περιθωρίων κερδοφορίας.

Την ίδια στιγμή, όπως επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου Marcel Corbuz, κατά την χθεσινή ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, οι επενδύσεις του Ομίλου «έκλεισαν» στα 160 εκατ. ευρώ τους πρώτους έξι μήνες με προοπτική να αυξηθούν στα 300-350 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος της χρονιάς, εστιάζοντας τόσο στην υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου (TITAN Forward 2029), όσο και στις «ανάγκες» που προκύπτουν με την ενσωμάτωση των 3 εξαγορών – Trancim, Keystone και Vracs de l’Estuaire – που από τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου συμπεριλαμβάνονται πλήρως στα «μεγέθη» του ομίλου.

Στο ταμπλό, η αγορά συνεχίζει υψηλότερα, με τις τράπεζες να αποτελούν βασικό μοχλό ανόδου.

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,54% στις 2.585 μονάδες, με τον FTSE 25 στο 0,66% και τον τραπεζικό στο 1,06% και τις 3.021 μονάδες.

Στις τράπεζες νέα ρεκόρ σημειώνουν Πειραιώς, ΕΤΕ και Eurobank με την πρώτη να καταγράφει άνοδο 1,5% στα 10 ευρώ, την ΕΤΕ οριακά υψηλότερα στα 16,75 ευρώ και την Eurobank στο 1,3% και τα 4,528 ευρώ.

Κέρδη 1,43% για την Alpha Bank στα 4,337 ευρώ, βαδίζοντας ολοταχώς σε υπέρβαση των 4,5 ευρώ. Στα 10,61 ευρώ η Optima, με την Κύπρου στα 10,36 ευρώ

Συνεχίζει ανοδικά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 45,14 ευρώ, ενώ κέρδη άνω του 1% καταγράφει το δίδυμο ΕΛΧΑ - CENER. Ελαφρώς υψηλότερα Metlen, ΔΕΗ και ΜΟΗ.

Ήπιες πιέσεις σε ΕΛΠΕ, ΟΤΕ και Jumbo.